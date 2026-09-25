Alivio para el bolsillo: los supermercados ofrecen hasta $35.000 de reintegro a jubilados
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Los descuentos en cada supermercado
Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSeS registrados en Mi Carrefour, con un tope de hasta $35.000. El beneficio se aplica en línea de caja y está disponible durante los primeros días de la semana. También se puede combinar con el reintegro adicional de Banco Nación.
En el Grupo Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), el beneficio base es del 10% de descuento sin tope para jubilados y pensionados. Además, se suma un 20% de descuento en perfumería y limpieza, también sin límite de reintegro. Los clientes de Banco Supervielle acceden a un 20% los martes, con topes de $25.000 al pagar con débito y $15.000 mediante QR.
En Día, el descuento del 10% se aplica los lunes, mediante un sistema de reintegro, con un tope de $2.000 por transacción. Este beneficio puede acumularse con otras promociones de la cadena y, para quienes cobran por Banco Provincia, se suman los beneficios de Cuenta DNI cuando estuvieron habilitados.
ChangoMás ofrece un 10% de descuento de lunes a domingo en sucursales participantes, con un tope de $1.000 por operación y un límite acumulado de $15.000 mensuales. Para acceder, se utiliza la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.
Además, los clientes de Supervielle suman un 20% los martes, y Banco Nación incluye a ChangoMás en su programa de reintegros con BNA+ MODO.
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