Los descuentos disponibles en supermercados que permite ahorrar hasta $45.000 en septiembre

También se encuentran excluidas bebidas y productos de marcas como Pepsi, Seven Up, Paso de los Toros, Gatorade, Glaciar, Eco de los Andes, H20, Aguas Nestlé, Awafrut, Mirinda y Red Bull, además de la línea Coca-Cola, que incluye Original, Light, Zero Sin Azúcar y Sabor Liviano. La exclusión alcanza también a Fanta, Sprite, Schweppes, Powerade, Cepita, Ades, Aquarius, Benedictino, Bonaqua, Smart Water, Monster y Crush.

El beneficio de Chango Más tiene además una condición particular para jubilados. Según las condiciones de la promoción, es acumulable con el 5% de descuento para jubilados del Banco Nación.

Cuánto hay que gastar para conseguir el descuento máximo

Para aprovechar el máximo semanal de Chango Más, hay que realizar una compra de aproximadamente $42.858, porque el 35% de ese monto equivale a los $15.000 de tope. Si se alcanza ese máximo durante las tres jornadas disponibles, el ahorro acumulado puede llegar a $45.000.