Los descuentos disponibles en supermercados que permite ahorrar hasta $45.000 en septiembre
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En el caso de Chango Más, el descuento llega al 35%. Con las tres jornadas disponibles que contempla la promoción para este período, el ahorro acumulado puede llegar hasta $45.000 en Chango Más, siempre que se alcance el tope semanal que propone MODO y BNA+.
Qué descuentos ofrecen Chango Más y hasta cuándo se pueden aprovechar
En Chango Más, la promoción ofrece un 35% de descuento, con un tope de $15.000 por semana por cliente. Está vigente del 1 al 30 de septiembre de 2026 y se aplica exclusivamente en compras presenciales con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación.
Está destinado exclusivamente al consumo familiar. Entre los productos excluidos se encuentran carnicería, granja, elaborados, embutidos, quesos, frutas y verduras y huevos. Tampoco están incluidos aceites comestibles, harinas, leches fluidas ni azúcares.
La promoción también excluye determinadas bebidas y marcas. Quedan fuera bebidas blancas, vinos, fernet y cervezas, además de gaseosas y otros productos de Cervecería y Maltería Quilmes, entre ellos Stella Artois, Budweiser, Corona, Quilmes, Brahma, Michelob, Patagonia, Eazy, Goose Island, Andes y Temple.
También se encuentran excluidas bebidas y productos de marcas como Pepsi, Seven Up, Paso de los Toros, Gatorade, Glaciar, Eco de los Andes, H20, Aguas Nestlé, Awafrut, Mirinda y Red Bull, además de la línea Coca-Cola, que incluye Original, Light, Zero Sin Azúcar y Sabor Liviano. La exclusión alcanza también a Fanta, Sprite, Schweppes, Powerade, Cepita, Ades, Aquarius, Benedictino, Bonaqua, Smart Water, Monster y Crush.
El beneficio de Chango Más tiene además una condición particular para jubilados. Según las condiciones de la promoción, es acumulable con el 5% de descuento para jubilados del Banco Nación.
Cuánto hay que gastar para conseguir el descuento máximo
Para aprovechar el máximo semanal de Chango Más, hay que realizar una compra de aproximadamente $42.858, porque el 35% de ese monto equivale a los $15.000 de tope. Si se alcanza ese máximo durante las tres jornadas disponibles, el ahorro acumulado puede llegar a $45.000.
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