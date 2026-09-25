De qué murió El Negro Oro, a sus 74 años en Uruguay

Consciente de su declive, González Oro utilizó sus redes sociales durante sus últimos meses para publicar reflexivos textos a modo de despedida que en su momento generaron gran preocupación en el medio. A través de poemas y citas literarias, el conductor aseguró estar "muy cerca de mi ocaso" y aprovechó para agradecer a su histórico público: "Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir enteramente. Gracias por todo y también les di casi todo lo que tenía".