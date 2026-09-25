De qué murió El Negro Oro, a sus 74 años en Uruguay
El Negro Oro falleció a los 74 años en Uruguay tras un deterioro en su salud general, marcado por complicaciones respiratorias, cardíacas y de movilidad.
Previo a su fallecimiento, El Negro Oro había revelado públicamente las graves dificultades físicas que limitaban su vida diaria en Punta del Este. Aunque no se precisó un diagnóstico médico único como causa del deceso, el periodista padecía una conjunción de afecciones crónicas que agravaron drásticamente su cuadro en el último año.
Entre los principales problemas de salud que desencadenaron su desenlace se encontraban:
- Complicaciones respiratorias graves: el locutor confesó meses antes de su muerte que caminar apenas diez cuadras lo dejaba sin aire y sentía que requería asistencia médica inmediata.
- Pérdida de movilidad y equilibrio: sufría una constante inestabilidad física que le dificultaba desplazarse por sus propios medios sin correr riesgos de caídas.
- Antecedentes cardíacos severos: su salud cardiovascular se encontraba comprometida desde 2017, año en el que debió ser sometido a una delicada cirugía a corazón abierto donde le colocaron tres bypass.
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El deterioro físico y los mensajes de despedida del Negro Oro
El avanzado estado de fragilidad le impidió volver a viajar a Madrid para visitar a sus hijos. En una de sus últimas entrevistas, admitió con crudeza su situación: "Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza, no quiero verme así". El periodista reconoció que evitaba el contacto presencial porque no quería que su familia lo viera "en la decadencia" luego de haber sido un hombre sumamente activo.
Consciente de su declive, González Oro utilizó sus redes sociales durante sus últimos meses para publicar reflexivos textos a modo de despedida que en su momento generaron gran preocupación en el medio. A través de poemas y citas literarias, el conductor aseguró estar "muy cerca de mi ocaso" y aprovechó para agradecer a su histórico público: "Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir enteramente. Gracias por todo y también les di casi todo lo que tenía".
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