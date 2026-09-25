A qué hora cierran los supermercados y shoppings al comienzo del feriado por el Día del Empleado de Comercio
Conocé a qué hora cierran los supermercados y shoppings antes del feriado del lunes por el Día del Empleado de Comercio en todo el país.
Ante el traslado oficial de la jornada festiva para el sector mercantil, los grandes centros comerciales y las principales cadenas de supermercados modificarán su cronograma habitual este domingo. Las autoridades recordaron que la conmemoración tiene alcance de feriado nacional, por lo que las sucursales deberán adecuar sus horarios de cierre.
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A qué hora cierran los supermercados y qué pasa con los locales 24 horas
Con motivo del traslado de la celebración al lunes 28 de septiembre, acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras del sector (CAC, CAME y UDECA), las grandes superficies comerciales ajustarán sus operaciones durante la noche previa:
- Supermercados e hipermercados tradicionales: las principales cadenas atenderán al público durante el domingo en sus franjas habituales y finalizarán su atención entre las 21:00 y las 22:00 horas, según la política de cada empresa y jurisdicción.
- Sucursales con atención 24 horas: aquellos establecimientos y tiendas de conveniencia que funcionan de manera ininterrumpida deberán cerrar sus puertas puntualmente a las 00:00 horas (la medianoche del domingo), instante exacto en el que entra en plena vigencia la jornada no laborable.
- Shoppings y galerías comerciales: los paseos de compras funcionarán con normalidad hasta las 21:00 o 22:00 horas del domingo, cerrando sus locales comerciales pero manteniendo operativas las áreas gastronómicas y los cines según sus respectivos convenios específicos.
Cómo impactará la medida durante la jornada del lunes
Al asimilarse esta conmemoración a los feriados nacionales bajo los términos de la Ley 26.541, los empleados mercantiles comprendidos en el CCT 130/75 no prestarán servicios a lo largo de todo el lunes. En consecuencia, las grandes cadenas de supermercados, tiendas de electrodomésticos y locales minoristas permanecerán totalmente cerrados.
Únicamente podrán abrir sus puertas aquellos comercios de barrio atendidos de manera directa por sus propios dueños o por dependientes que hayan convenido voluntariamente trabajar, en cuyo caso la patronal deberá abonar la jornada con un recargo del 100% sin posibilidad de otorgar francos compensatorios. La actividad comercial en supermercados y centros de compras retomará su ritmo habitual a partir del martes por la mañana.
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