A qué hora cierran los supermercados y shoppings al comienzo del feriado por el Día del Empleado de Comercio

Únicamente podrán abrir sus puertas aquellos comercios de barrio atendidos de manera directa por sus propios dueños o por dependientes que hayan convenido voluntariamente trabajar, en cuyo caso la patronal deberá abonar la jornada con un recargo del 100% sin posibilidad de otorgar francos compensatorios. La actividad comercial en supermercados y centros de compras retomará su ritmo habitual a partir del martes por la mañana.