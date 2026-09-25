Murió el "Negro" Oscar González Oro

La televisión, sus amores y su legado

La popularidad cosechada en el dial lo catapultó rápidamente a la pantalla chica. En televisión formó parte de la histórica mesa de Polémica en el bar junto a Gerardo Sofovich, encabezó el ciclo Cotidiano en Canal 9 acompañado por Beto Casella y Baby Etchecopar, y condujo envíos como Posdata, Noches negras y Los unos y los otros. Su última participación televisiva fue una breve conducción en Nosotros a la mañana, por El Trece.

En el plano personal, Oscar se casó en su juventud con Estela, con quien tuvo a su hijo Agustín. Poco después, la pareja se separó. Por circunstancias de la vida, también crio a Pablo, hijo de su hermano Armando, considerando a ambos como sus hijos del corazón. Fueron ellos quienes, con un profundo amor, lo alentaron a vivir libremente su sexualidad. En 2016, González Oro hizo pública su relación con el periodista uruguayo "Tato" Cabrera, marcando un hito en su vida personal.

En 2017, debió someterse a una delicada cirugía a corazón abierto en la que le colocaron tres bypass. Durante la pandemia de coronavirus en 2020, decidió alejarse del frenesí de Buenos Aires y radicarse definitivamente en una casa con jardín en Punta del Este, Uruguay. A lo largo de su carrera, acuñó su icónica frase "¡Dale gasss!" y recibió el carnet de locutor del ISER por su inmensa trayectoria, grabando incluso un disco en 2005.