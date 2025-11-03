Asado vs. Ahumado: la nueva grieta gourmet
El 8 de noviembre, Ribs al Río y Locos X el Asado llevan su debate del mundo digital al real con un desafío cara a cara en Costanera Norte. Dos estilos, dos fuegos y una sola pregunta: ¿parrilla o ahumado?
Hay grietas que dividen y otras que abren el apetito. En esta, se debate humo, fuego y sabor. Este sábado 8 de noviembre, Ribs al Río y Locos X el Asado llevarán a Costanera Norte el enfrentamiento más sabroso del año: Asado vs. Ahumado, un duelo gastronómico donde el público será el jurado y decidirá en vivo cuál de los dos sándwiches —el de vacío o el de brisket— se lleva la corona del fuego.
El duelo del fuego
El evento, que promete reunir a fanáticos de la parrilla y el BBQ, nació de un divertido cruce en redes: todo empezó con un posteo sobre el brisket en el Instagram de Ribs al Río y una respuesta picante de Locos X el Asado. Lo que siguió fue una ola de comentarios, encuestas y desafíos que terminaron de la única manera posible: en una competencia cara a cara, con brasas encendidas y público incluido.
Durante la jornada, y con la compra de su entrada anticipada, los asistentes podrán disfrutar de ambos sándwiches —brisket ahumado y vacío a la parrilla, acompañados por papas y bebida—, votar por su favorito y vivir una experiencia única entre humo, buena música y el inconfundible espíritu del fuego. Una cita para los que creen que las verdaderas grietas se resuelven con un bocado.
Datos clave
- El evento será durante toda la jornada del sábado 8 de noviembre, desde las 12 h a las 00 h.
- Las entradas tienen un valor de $32 000 e incluye los dos sándwiches a probar (brisket ahumado y vacío a la parrilla), papas fritas y una bebida, además de la posibilidad de votar por el elegido.
- Las entradas se adquieren a través de Passline.
Dónde queda Ribs al río
La sucursal donde tendrá lugar el evento es la ubicada en Costanera Norte, en Av. Rafael Obligado 7010. Abre de domingos a jueves de 12 a 23 h y viernes y sábados de 12 a 00 h.
