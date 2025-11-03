Los supermercados que liquidan celulares a buen precio: dónde conseguirlos

Por otra parte, Coto Digital también lanzó más promociones en celulares. Por lo que una de las propuestas más destacadas es el “Celular Libre NOBLEX N62 4G LTE 6.5″ 4 Gb Ram 64 Gb Negro", cuyo valor actual es de $199.999,00.

Modelo : Celular Libre NOBLEX N62 4G

: Celular Libre NOBLEX N62 4G origen : Argentina

: Argentina Marca : NOBLEX

: NOBLEX Precio con descuento : $199.999,00

: $199.999,00 Descuento aplicado : con comunidad Coto

: con comunidad Coto Dónde conseguirlo: Sitió online del supermercado

Los descuentos que ofrece Carrefour

Al igual que los modelos anteriores de teléfonos, también se ofrecen diferentes tipos de celulares, como es el siguiente: “Celular libre Nubia music (az ama roj) 4gb 128gb”, a un precio especial, ya que con descuento cuesta $199.000,00.