Los supermercados que liquidan celulares a buen precio: dónde conseguirlos
Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron ofertas en celulares, con descuentos de hasta el 50% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.
Los descuentos que ofrece Coto
El increíble descuento sumamente aprovechable para esta época de ofertas en tecnología se trata de un teléfono “Celular Libre MOTOROLA MOTO E15 4G LTE 6.6″ 2 Gb Ram 64 Gb Azul″. El cual ahora se puede conseguir con un descuento importante.
El precio con el importante descuento queda en $179.999,00 y también cuenta con una importante rebaja y el preció sin impuestos agregados, quedo en $148.759,50
- Modelo: Celular Libre MOTOROLA MOTO E15
- origen: Argentina
- Marca: MOTOROLA
- Precio con descuento: $179.999,00
- Descuento aplicado: con comunidad Coto
- Dónde conseguirlo: Sitió online del supermercado
Este celular se destaca por estar confeccionado por la empresa Motorola, la cual cuenta con un catálogo ideal para los que deseen cambiar el celu. Por lo que, esta es una oferta ideal para estar moderno y al día tecnológicamente.
Por otra parte, Coto Digital también lanzó más promociones en celulares. Por lo que una de las propuestas más destacadas es el “Celular Libre NOBLEX N62 4G LTE 6.5″ 4 Gb Ram 64 Gb Negro", cuyo valor actual es de $199.999,00.
- Modelo: Celular Libre NOBLEX N62 4G
- origen: Argentina
- Marca: NOBLEX
- Precio con descuento: $199.999,00
- Descuento aplicado: con comunidad Coto
- Dónde conseguirlo: Sitió online del supermercado
Los descuentos que ofrece Carrefour
Al igual que los modelos anteriores de teléfonos, también se ofrecen diferentes tipos de celulares, como es el siguiente: “Celular libre Nubia music (az ama roj) 4gb 128gb”, a un precio especial, ya que con descuento cuesta $199.000,00.
- Modelo: Celular libre Nubia music
- origen: Argentina
- Marca: EAN
- Precio con descuento: $199.999,00
- Descuento aplicado: 15%
- Dónde conseguirlo: Sitio online del supermercado Carrefour
