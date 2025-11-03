Bodegón en Buenos Aires: el lugar con el mejor asado de la ciudad
Su excelente ubicación, que permite el acceso desde diferentes puntos de CABA, y su amplio menú lo convierten en uno de los más elegidos. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires son rincones donde cada plato cuenta son sabores tradicionales y recetas milenarias. Uno de los aspectos en común de estos recintos son sus abundantes porciones y precios accesibles, permitiendo que cada comensal puedan vivir una experiencia única y atrapante.
A pocos pasos del Obelisco, “Bodegón de Marga” se destaca por combinar cortes de carne de alta calidad con un ambiente cálido y familiar. Con más de 40 años de historia, recibe a los comensales de domingos a viernes con el objetivo de que pasen una velada inolvidable.
Las especialidades de "Bodegón de Marga"
Si bien su menú cuenta con un amplio abanico de opciones, la mayoría de los comensales asisten con un objetivo en particular: probar sus cortes de carne premium cocinados durante largas horas.
- Parrillada completa
- Lomo
- Provoleta
- Bife de chorizo
- Asado de tira
- Milanesa napolitana
- Bife de costilla
- Tallarines
- Sorrentinos
- Flan
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda "Bodegón de Marga"
El “Bodegón de Marga” se encuentra en el corazón del barrio Monserrat, sobre la Avenida Independencia al 300. Este clásico de la cocina porteña se ganó un lugar destacado por su trayectoria y la calidad de sus platos.
Por otro lado, sus puertas están abiertas de domingo a viernes, entre las 10 y las 16, ofreciendo a los visitantes un espacio cómodo y acogedor para disfrutar de una experiencia única.
Cómo llegar a "Bodegón de Marga"
Llegar a este restaurante es muy sencillo gracias a su ubicación céntrica en Buenos Aires. Una de las opciones más utilizadas el subte, ya que se encuentra a metros de la estación Independencia de las líneas C y E. Además, varias líneas de colectivo, como el 6, 59, 86, 96 y 151, pasan por las adyacencias de este recinto, conectado con diferente puntos de la ciudad.
