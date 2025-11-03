Bodegón en Buenos Aires: el lugar con el mejor asado de la ciudad

Cómo llegar a "Bodegón de Marga"

Llegar a este restaurante es muy sencillo gracias a su ubicación céntrica en Buenos Aires. Una de las opciones más utilizadas el subte, ya que se encuentra a metros de la estación Independencia de las líneas C y E. Además, varias líneas de colectivo, como el 6, 59, 86, 96 y 151, pasan por las adyacencias de este recinto, conectado con diferente puntos de la ciudad.