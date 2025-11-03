Día Mundial del Sándwich: 6 lugares para comer los más ricos

HIERRO BODEGON - SANDWICH

Entre los imperdibles de la carta del nuevo Hierro Bodegón, los sándwiches no fallan. Son caseros, contundentes y mantienen ese espíritu de bodegón que reconforta. Hay de milanesa de lomo, bien jugosa, con lechuga repollada y huevo frito; de pastrón artesanal con pepinillos agridulces y mostaza antigua, y el sándwich “Hierro Bo” de la semana, una propuesta rotativa del chef. Se sirven en pan de elaboración propia y llegan acompañados de papas crocantes. Para el maridaje, se sugiere elegir algún cóctel con vermut de su destacada barra, bajo la mirada experta del mixólogo Santiago Lambardi, uno de los socios del proyecto. Recomendado el Hierroni, con Restinga London Dry Gin, Carpano Vermouth Rosso y Limoncello. Ubicado en Palermo Hollywood, el flamante restaurante reinterpreta el espíritu del bodegón porteño con una mirada actual: cocina popular con técnica, ambientación moderna y mucho estilo.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

Instagram: @hierrobodegon

FRANCISCA DEL FUEGO

En Francisca del Fuego, los sándwiches se han consolidado como una propuesta distintiva en su carta, destacando por su elaboración en pan de pizza de masa madre y cocción en horno de barro, lo que les confiere un carácter artesanal inconfundible. Cada opción se sirve acompañada de papas horneadas, realzando la experiencia gastronómica. La variedad es tentadora: el Milanga deleita con milanesa de pollo rebozada en panko, napolitana, pesto y tomate fresco; el Crudo y Queso combina jamón crudo, tomates cherry, polpetta fior di latte y tapenade de olivas negras; el Veggie lleva palta quemada, cherry asado, pesto, sweet chilli, parmesano y rúcula selvática; el Antony sorprende con mortadela crocante, provoleta, mayonesa, mostaza de Dijón y cebolla caramelizada, y el Pancho, una salchicha alemana con pasta de morrón, pesto y pickle de rabanito. Estas creaciones culinarias encapsulan la esencia de Francisca: un ambiente relajado y exótico en los Arcos del Rosedal, donde se fusionan el tapeo, las pizzas artesanales y la coctelería, todo ello enmarcado por vitreaux de colores, patios de estilo marroquí y música de DJs en vivo.

Dirección: Av. del Libertador 3883, arco 14, Palermo.

Instagram: @franciscadelfuego

RIBS AL RÍO

Ribs al Río - Ribwich

Si hay un lugar donde el Día del Sándwich se vive con intensidad, ese es Ribs al Río. El smokehouse texano con presencia en Costanera Norte, Palermo, Bocha Polo, Barrio Chino y Canning celebra este clásico universal con una carta que combina sabor, textura y el toque inconfundible del ahumado a leña. Sus sándwiches son un viaje directo al sur de Estados Unidos: el Rib-wich, con costillitas deshuesadas, queso cheddar, cebolla caramelizada y BBQ casera; de lomo ahumado, con cebolla a la chapa, queso pategrás y pan nube de papa; de roast beef, con carne desmechada, queso fundido y salsa secreta; el pulled pork, de bondiola ahumada con pepinillos y cebolla encurtida, y el de brisket, con 180 gramos de carne ahumada durante ocho horas, panceta crocante, quesos cheddar y dambo fundidos. Todos se acompañan con las irresistibles papas crinkle, crocantes y sazonadas con el mix de especias propio de la casa. Para completar la experiencia, nada mejor que una cerveza fría o una limonada casera al aire libre, con la vista al río o el movimiento de la ciudad como telón de fondo.

Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte; Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta; Monroe 1850, Barrio Chino; Av. del Libertador 4096, Bocha Polo; Mariano Castex 2885, Canning.

Instagram: @ribsalrio

GONTRAN CHERRIER

Gontran Cherrier - Sándwich de bondiola braseada

En la boulangerie Gontran Cherrier, la oferta de sándwiches elaborados con pain levain es variada y tentadora. Entre las opciones, de estilo francés con impronta local, se destacan el clásico Club Sándwich de pollo en pan brioche; la ciabatta de jamón crudo y queso brie, y el sándwich tibio de vegetales grillados con provoleta fundida. Para quienes buscan sabores más especiales, también se encuentran el doble de salmón en pan rústico con sésamo y el sándwich de bondiola braseada y mermelada de cebolla en pan ciabatta. Se acompañan con papas rústicas y puede disfrutarse con los variados mocktails, limonadas (como la de cranberries, limón, cranberry Britvic, Perrier y menta), cervezas clásicas y vinos.

Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Presidente Roberto M. Ortiz 1815, Recoleta; Av. Córdoba 946, 1° piso, Alianza Francesa; Congreso 1701, Núñez.

Instagram: @gontrancherrierar

SOLE DI PARMA

En Sole di Parma, el aroma del pan recién horneado marca el pulso del lugar. Cada día, en su cocina a la vista, se elaboran focaccias artesanales con masa de fermentación lenta que sirve de base a sus reconocidos sándwiches gourmet. Entre las alternativas más tentadoras, el veggie conquista por su combinación de verduras asadas, paté de hongos, pesto de rúcula y pickles de zanahoria, una mezcla equilibrada y llena de sabor. El clásico de pastrami, uno de los preferidos del público, se destaca por su pastrami casero elaborado en el local, acompañado de mostaza, queso crema y relish de pepinos agridulces. A la lista se suma una nueva variedad en pan de sémola, el sándwich de atún, que lleva mostaza de Dijon, mayonesa, apio, zanahoria, cebolla morada, relish de pepino, lechuga, tomate y alioli de zucchini, logrando una propuesta fresca y deliciosa. En conjunto, cada preparación refleja la esencia de Sole di Parma: una cocina artesanal, honesta y llena de detalles que invitan a volver.

Dirección: Madero 537, Tigre.

Instagram: @solediparma

LILIANA HELUENI

Para los amantes de la cocina árabe sefaradí, el restaurante Liliana Helueni es un destino gastronómico imperdible. Desde 2001 recibe a sus comensales para ofrecerle las mejores creaciones de elaboración propia, con ingredientes frescos y de primera calidad, entre entradas típicas, platos de olla y opciones livianas para take away o consumir en su salón. Es el caso del sándwich de falafel con hummus y tabulé, una de sus especialidades, que se caracteriza por la frescura de sus acompañamientos, desde el sabroso hummus elaborado a base de sésamo, la ensalada tabulé, la crocantez de las cuatro croquetas de falafel que lleva en su interior, y un pan pita tibio, casero, que contiene la miga justa para transformarse en una alternativa fresca y diferente, que puede pedirse con una limonada de la casa, también artesanal.

Dirección: Santiago del Estero 244, Monserrat.

Instagram: @lilianahelueni