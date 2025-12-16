Bodegón en Buenos Aires: el restaurante cerca del puerto para comer de todo

Cómo llegar a Áncora

ANCORA 9 Este emblemático bodegón porteño cuenta con un ambiente cálido y familiar.

Llegar a Áncora es fácil gracias a su cercanía con el puerto y la buena conexión de transporte público. Se puede acceder en colectivo mediante diferentes líneas que circulan por la zona o en tren bajando en la estación Retiro y caminando unos metros hasta el lugar. También es posible llegar en auto sin complicaciones debido a su amplio espacio de estacionamiento.