Bodegón en Buenos Aires: el restaurante cerca del puerto para comer de todo
Con una capacidad reducida a tan solo 60 personas, este mítico recinto porteño se ubica en el Pasaje Pedro Zanni. Los detalles en la nota.
En los últimos años, los bodegones de Buenos Aires volvieron a ganar protagonismo con sus platos cargados de sabor y tradicionalidad, al mismo tiempo presentan ambientes cálidos y familiares. Estas características lo hacen perfectos para desconectar de la rutina diaria y deleitarse con sus exquisiteces.
Si bien el espectro es amplio, un rincón especial se destaca en la zona portuaria: Áncora. Este restaurante recibe a los comensales todos los días, ofreciendo un lugar cómodo para hasta 60 personas y una experiencia que combina tradición y sabor en cada plato.
Qué se puede comer en Áncora
En este emblemático y reconocido recinto porteño se destacan platos elaborados con ingredientes frescos y de calidad, ofreciendo preparaciones sabrosas a precios accesibles. Entre sus opciones más populares se encuentran:
- Café
- Medialunas
- Yogurt con granola
- Tostadas
- Pascualina artesanal con masa fina
- Pappardelle caseros con estofado de carne al hueso
- Revuelto Gramajo
- Ojo de bife con puré de coliflor y salsa criolla
- Chivito uruguayo con papas rejilla
- Flan con dulce de leche y crema
- Almendrado con praliné
- Mousse de chocolate con guiños a la infancia
- Bodegas independientes como Zaha, Riccitelli y Antro
- Espumantes
- Blancos naranjos
- Negroni
- Old Fashioned
- Cócteles frescos
Dónde queda Áncora
Áncora está ubicado en el Pasaje Pedro Zanni, cerca de la zona portuaria. Por la mañana, los visitantes pueden disfrutar de desayunos completos que incluyen café, medialunas, tostadas con mermeladas y yogur con granola para empezar el día con energía.
Al mediodía, el restaurante ofrece un menú ejecutivo ideal para quienes trabajan en los alrededores, mientras que por la noche se convierte en un espacio acogedor, perfecto para cenas familiares o reuniones íntimas.
Cómo llegar a Áncora
Llegar a Áncora es fácil gracias a su cercanía con el puerto y la buena conexión de transporte público. Se puede acceder en colectivo mediante diferentes líneas que circulan por la zona o en tren bajando en la estación Retiro y caminando unos metros hasta el lugar. También es posible llegar en auto sin complicaciones debido a su amplio espacio de estacionamiento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario