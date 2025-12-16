Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de diciembre

Este alivio se extenderá a lo largo de algunas jornadas, dado que el domingo 21 y el lunes 22 también se espera que las térmicas no alcancen los 30 grados.

image

En tanto, el sitio Meteored estimó que las lluvias y tormentas también estarán presentes el día domingo, razón por la cual el termómetro se mantendrá por debajo de los 30°. Sin embargo, los pronosticadores de este sitio aseguraron que, en el arranque de semana, volverá las altas temperaturas.

image