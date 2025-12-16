MinutoUno

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso del calor intenso para este miércoles: nuevamente, el AMBA superará los 30 grados.

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de diciembre

Vuelve el calor al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, al parecer, porteños y bonaerenses deberán soportar las altas temperaturas por los próximos tres días: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este miércoles el termómetro oscilará entre los 17 y 31 grados, en lo que será una jornada algo sofocante.

Con cielo parcialmente nublado y ráfagas provenientes del Noroeste a 50 kilómetros por hora, la mitad de semana se perfila veraniega e insoportable para los amantes de las bajas temperaturas.

Pronóstico extendido para Buenos Aires

El jueves será una jornada verdaderamente agobiante: el SMN anticipa 34 grados de máxima y alerta por la salud de seres humanos y mascotas. Por ello, se recomienda -en lo posible- no circular entre las 10 y las 17 horas. El cielo estará parcialmente nublado y persistirán las ráfagas desde el Noroeste.

Para el viernes, también habrá altas térmicas. La mínima se ubicará en los 22 grados y la máxima podría tocar los 32. El cielo estará parcialmente nublado y el viento provendrá desde el Este.

Recomendaciones ante el calor extremo

  • Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
  • Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
  • Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
Cuándo vuelven las tormentas y afloja el calor en el AMBA

De acuerdo a lo señalado por el organismo, el próximo sábado 20 de diciembre habrá tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, lo que ocasionará inmediatamente un descenso en el termómetro de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Este alivio se extenderá a lo largo de algunas jornadas, dado que el domingo 21 y el lunes 22 también se espera que las térmicas no alcancen los 30 grados.

En tanto, el sitio Meteored estimó que las lluvias y tormentas también estarán presentes el día domingo, razón por la cual el termómetro se mantendrá por debajo de los 30°. Sin embargo, los pronosticadores de este sitio aseguraron que, en el arranque de semana, volverá las altas temperaturas.

