Sorpresa en Buenos Aires por la nueva fecha de lluvias y tormentas: cuándo vuelve a largarse con todo
Los pronosticadores del clima ya anticipan cuándo será el regreso de las lluvias y tormentas en el AMBA, que sería bastante antes de lo previsto.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó atrás un fin de semana signado por las lluvias y amenazas de tormentas fuertes, y cuando se acerca el regreso del calor agobiante, también volvieron los pronósticos de precipitaciones de variada intensidad, cuyo retorno parece ser antes de lo previsto.
Si bien el domingo tuvo hasta alerta meteorológico por tormentas fuertes, transcurrió con apenas unas lluvias de madrugada que dieron lugar a un descenso térmico. Así inició la semana en el AMBA, con un lunes que tuvo nubosidad variable, con temperaturas que rondaron entre 15 y 27 grados.
El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no presenta mal clima para el resto de la semana, pero el informe no coincide con el de Meteored, que sí tiene una fecha confirmada para el retorno de las malas condiciones.
Cómo sigue el clima en el AMBA
De acuerdo con el SMN, el martes se mantendría el alivio al calor, con nubosidad variable y una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26.
Desde el miércoles se espera un nuevo repunte térmico, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 16 y 29 grados; mientras que el jueves tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego otra vez parcialmente nublado; con 19 de mínima y 33 de máxima.
El viernes, para cerrar la semana, sería justamente el día más caluroso. La jornada tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 20 y 33 grados.
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA
El extendido del SMN no prevé precipitaciones para el fin de semana, con un sábado que se anticipa con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 21 y 29 grados.
Del mismo modo, siempre según el organismo nacional, el domingo tendría cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía a 30.
Sin embargo, el portal Meteored sí presenta precipitaciones para el sábado 20 de diciembre, con 60% de probabilidades de lluvia débil entre las 9 y las 15 horas. El domingo se mantendría el mal clima, con pronósticos de tormentas entre las 18 y las 21, y luego chaparrones hasta la medianoche.
