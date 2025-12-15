Sorpresa en Buenos Aires por la nueva fecha de lluvias y tormentas: cuándo vuelve a largarse con todo

Desde el miércoles se espera un nuevo repunte térmico, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 16 y 29 grados; mientras que el jueves tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego otra vez parcialmente nublado; con 19 de mínima y 33 de máxima.

El viernes, para cerrar la semana, sería justamente el día más caluroso. La jornada tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 20 y 33 grados.

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA

El extendido del SMN no prevé precipitaciones para el fin de semana, con un sábado que se anticipa con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 21 y 29 grados.

Del mismo modo, siempre según el organismo nacional, el domingo tendría cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía a 30.

Sin embargo, el portal Meteored sí presenta precipitaciones para el sábado 20 de diciembre, con 60% de probabilidades de lluvia débil entre las 9 y las 15 horas. El domingo se mantendría el mal clima, con pronósticos de tormentas entre las 18 y las 21, y luego chaparrones hasta la medianoche.

meteored (11) Pronóstico de lluvias y tormentas para sábado y domingo en el AMBA. Fuente: Meteored.