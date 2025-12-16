Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 16 de diciembre

El extendido del SMN tampoco prevé precipitaciones para el fin de semana, con un sábado que se anticipa con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 21 y 29 grados.

Del mismo modo, siempre según el organismo nacional, el domingo tendría cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía a 30.