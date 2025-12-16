Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 16 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la continuidad de la semana sea con buenas condiciones y temperaturas agradables.
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no presenta mal clima para la continuidad la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que se mantienen el alivio al calor, con temperaturas templadas.
De esta manera, de acuerdo con el SMN, el martes se mantendría el alivio al calor, con nubosidad variable y una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Desde el miércoles se espera un nuevo repunte térmico, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 16 y 29 grados; mientras que el jueves tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego otra vez parcialmente nublado; con 19 de mínima y 33 de máxima.
El viernes, para cerrar la semana, sería justamente el día más caluroso. La jornada tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 20 y 33 grados.
El extendido del SMN tampoco prevé precipitaciones para el fin de semana, con un sábado que se anticipa con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 21 y 29 grados.
Del mismo modo, siempre según el organismo nacional, el domingo tendría cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía a 30.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario