Brasil 2026: el destino con dunas de hasta 30 metros ideal para hacer sandboard
Este pueblo se encuentra en el estado de Santa Catarina, a pocos kilómetros de Florianópolis. Una de sus gran atracción es la posibilidad de realizar deportes acuáticos. Dónde queda y qué hacer.
Elegir dónde vacacionar en Sudamérica resulta todo un desafío debido a la enorme diversidad de paisajes: desde playas infinitas hasta sierras y montañas, cada sitio ofrece una experiencia placentera y cautivante. Sin embargo, quienes buscan conectarse con la naturaleza y relajarse encuentran en Brasil la opción ideal.
En ese marco, Garopaba ganó terreno durante los últimos años y se presenta como el destino perfecto para desconectar lejos de los grandes epicentros. Una de sus principales atracciones, además de la gastronomía típica, son sus extensas playas abiertas, como Ferrugem y Silveira que atraen a surfistas por sus grandes olas y dunas.
Qué se puede hacer en Garopaba
En este rincón de Sudamérica, los visitantes tienen múltiples formas de disfrutar la naturaleza y el mar. Sus playas de aguas calmas, como Praia da Vigia y la playa central de Garopaba, son ideales para nadar, descansar bajo el sol o relajarse junto al mar.
Quienes buscan acción y deporte pueden aprovechar las olas de Ferrugem y Silveira, perfectas para surfear rodeados de dunas y vegetación típica de la región.
Además, los miradores naturales permiten contemplar panoramas impresionantes del litoral, al mismo tiempo que las bahías protegidas ofrecen la oportunidad de avistar delfines y otras especies marinas en libertad.
Dónde queda Garopaba
Garopaba está ubicada en la costa sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina, a muy pocos kilómetros de Florianópolis. Es un pequeño pueblo rodeado de dunas y espacios verdes, ideal para quienes buscan descansar lejos del bullicio de los grandes epicentros.
Cómo llegar a Garopaba
Para llegar a Garopaba desde Florianópolis, se puede conducir por la carretera BR-101 hacia el sur y luego tomar la SC-434, un trayecto de unos 90 kilómetros que suele durar alrededor de una hora y media.
También es posible viajar desde el aeropuerto de Florianópolis en auto o mediante servicios de transfer, mientras que quienes prefieran transporte público cuentan con autobuses directos que conectan la ciudad con el pueblo costero.
