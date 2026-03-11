Brasil 2026: el destino con dunas de hasta 30 metros ideal para hacer sandboard

Dónde queda Garopaba

Garopaba está ubicada en la costa sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina, a muy pocos kilómetros de Florianópolis. Es un pequeño pueblo rodeado de dunas y espacios verdes, ideal para quienes buscan descansar lejos del bullicio de los grandes epicentros.

Cómo llegar a Garopaba

Para llegar a Garopaba desde Florianópolis, se puede conducir por la carretera BR-101 hacia el sur y luego tomar la SC-434, un trayecto de unos 90 kilómetros que suele durar alrededor de una hora y media.

También es posible viajar desde el aeropuerto de Florianópolis en auto o mediante servicios de transfer, mientras que quienes prefieran transporte público cuentan con autobuses directos que conectan la ciudad con el pueblo costero.