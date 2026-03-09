Turismo en Jujuy: descubrí este bellísimo y oculto pueblo de apenas 30 familias que antes perteneció a Bolivia
Descubrí El Angosto, un paraje a más de 3.500 metros de altura ideal para descansar y conectar con la naturaleza. Conocé qué hacer y cómo llegar a este destino.
Argentina destaca por contar con diferentes puntos turísticos que ofrecen vacaciones perfectas. Desde playas para disfrutar en verano, montañas para conectarse con la naturaleza o lagos que ofrecen una vista única, cada destino se destaca por otorgar un descanso placentero y mágico.
Dentro del amplio abanico de puntos, está "El Angosto", ubicado en Jujuy. Esta pequeña localidad, que perteneció en el pasado a Bolivia, tiene una población que ronda las 30 familias. Este dato no es menor, ya que ofrece un ambiente cálido y familiar, ideal para descansar acompañado por los seres queridos. Además de sus imponentes vistas y atractivos, este sitio también se destaca por ofrecer los mejores platos caseros.
Qué se puede hacer en El Angosto
"El Angosto", un pequeño pueblo jujeño ubicado a más de 3.500 metros de altura y muy cerca de la frontera con Bolivia, es un destino ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.
Entre las principales actividades que se pueden hacer están las caminatas por senderos que recorren quebradas y paisajes bellos, ideales para el trekking y la fotografía.
También se puede observar fauna como vicuñas y cóndores, lo que permite crear una atmosfera única y pocas veces vista en el territorio nacional. Además, los visitantes pueden empaparse de la historia de esta mítica localidad jujeña, visitando a los diferentes habitantes que los recibirán con las manos abiertas.
Dónde queda El Angosto
"El Angosto" está ubicado en el norte de Jujuy, dentro del departamento de Santa Catalina, muy cerca de la frontera con Bolivia. Además de encontrarse a más de 3.500 metros de altura, solo se puede acceder por caminos de montaña desde la ciudad de cabecera.
Cómo llegar a El Angosto
La mejor opción para llegar a este destino es partiendo desde Santa Catalina. Se puede llegar en auto por caminos de ripio y tierra, a través de la Ruta Provincial 29 o la Ruta Provincial 5. El trayecto, que debe transitarse con extrema precaución, dura entre 30 y 45 minutos.
