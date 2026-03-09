Turismo en Jujuy: descubrí este bellísimo y oculto pueblo de apenas 30 familias que antes perteneció a Bolivia

Dónde queda El Angosto

"El Angosto" está ubicado en el norte de Jujuy, dentro del departamento de Santa Catalina, muy cerca de la frontera con Bolivia. Además de encontrarse a más de 3.500 metros de altura, solo se puede acceder por caminos de montaña desde la ciudad de cabecera.

Cómo llegar a El Angosto

La mejor opción para llegar a este destino es partiendo desde Santa Catalina. Se puede llegar en auto por caminos de ripio y tierra, a través de la Ruta Provincial 29 o la Ruta Provincial 5. El trayecto, que debe transitarse con extrema precaución, dura entre 30 y 45 minutos.