Cuánto sale la habitación del hotel en la que Manuel Adorni se alojó junto a su esposa en Nueva York
El jefe de Gabinete quedó en el centro de la polémica luego de que su esposa se sumara a la comitiva oficial en Nueva York.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno, para participar del “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Tras el pedido de informes sobre la participación de la mujer en el viaje oficial, el funcionario argumentó en declaraciones televisivas: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”.
La polémica se desató tras la difusión de una fotografía en la que se ve a Adorni junto a su pareja, durante una actividad oficial en la ciudad estadounidense. La imagen fue tomada en el santuario Ohel, en Queens, durante la visita de Milei a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual del movimiento Lubavitch.
Luego trascendió el hotel donde el jefe de Gabinete se estaba hospedando con su esposa y la polémica aumentó por los elevados precios de las reservas.
El precio por noche del cuarto en el que Manuel Adorni se alojó junto a su esposa en Nueva York
Adorni y su esposa se hospedan en The Langham de la Fifth Ave, un hotel de 5 estrellas ubicado en el 400 de la Quinta Avenida (entre las calles 36 y 37) en Midtown Manhattan, Nueva York. Se encuentra en una zona privilegiada, cerca de lugares icónicos como el Empire State Building, Bryant Park y Times Square.
La habitación más cara cuesta 1563 dólares la noche, según se puede ver en la página del hotel. Las más baratas están entre los 540 y los 630 dólares la noche para el mes de marzo y abril.
Consultado sobre el viaje de su esposa, en una entrevista en el canal A24, Adorni aseguró: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.
A raíz de su pedido, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión presidencial “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, insistió y agregó: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.
Adorni dijo que la presencia de su esposa en el avión presidencial “no tiene un gasto adicional”. “Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, argumentó el jefe de Gabinete. Y aseguró: “No le sacamos un peso al Estado”.
En ese sentido, consultado sobre el pedido de información que presentó la oposición en el Congreso, Adorni minimizó la medida y esgrimió: “Que haga lo que quiera la oposición”. “Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”, respondió.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario