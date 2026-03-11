Cuánto sale la habitación del hotel en la que Manuel Adorni se alojó junto a su esposa en Nueva York

La habitación más cara cuesta 1563 dólares la noche, según se puede ver en la página del hotel. Las más baratas están entre los 540 y los 630 dólares la noche para el mes de marzo y abril.

Consultado sobre el viaje de su esposa, en una entrevista en el canal A24, Adorni aseguró: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.

A raíz de su pedido, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión presidencial “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, insistió y agregó: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.

Adorni dijo que la presencia de su esposa en el avión presidencial “no tiene un gasto adicional”. “Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, argumentó el jefe de Gabinete. Y aseguró: “No le sacamos un peso al Estado”.

En ese sentido, consultado sobre el pedido de información que presentó la oposición en el Congreso, Adorni minimizó la medida y esgrimió: “Que haga lo que quiera la oposición”. “Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”, respondió.