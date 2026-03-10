Descubrí Brasil: el destino que tiene aguas cristalinas, naturaleza y vida nocturna
Se ubica a 80 kilómetros de Natal y es uno de los mejores sitios de Sudamérica para vacacionar. Dónde queda y qué hacer.
Brasil se mantiene como uno de los países más elegidos por los argentinos a la hora de planificar sus vacaciones. Su enorme variedad de playas, paisajes naturales y destinos turísticos lo convierten en una opción ideal tanto para quienes buscan descanso como para quienes prefieren una vida activa en grandes epicentros.
En ese contexto aparece Pipa, un pequeño pueblo ubicado en el estado de Rio Grande do Norte, en el nordeste del territorio brasileño. Con calles de arena, playas de aguas transparentes y un ambiente cálido, el destino ganó popularidad entre los turistas argentinos durante el verano 2026.
Qué se puede hacer en Pipa
En Pipa, gran parte de las actividades se concentran en sus playas. Praia do Amor es conocida por sus miradores naturales y por ser un buen punto para surfear, mientras que en Baía dos Golfinhos es habitual ver delfines nadando cerca de la costa. Para quienes buscan más tranquilidad, Praia do Madeiro ofrece aguas más calmas y un entorno rodeado de vegetación.
También se puede recorrer el Santuario Ecológico de Pipa, donde hay senderos y miradores con vistas al mar. Además, el destino permite practicar deportes acuáticos como surf, paddle o snorkel. Por la noche, el centro del pueblo concentra bares y restaurantes que mantienen el ambiente activo y con la gastronomía típica que atrapa el paladar de todos los visitantes.
Dónde queda Pipa
Este sitio es un pequeño pueblo costero ubicado en el nordeste de Brasil. Se encuentra dentro del estado de Rio Grande do Norte, a unos 80 kilómetros al sur de Natal. Es uno de los destinos de playa más conocidos de esa región por sus acantilados, su naturaleza y sus aguas claras.
Cómo llegar a Pipa
Para llegar a Pipa desde Argentina, la alternativa más común es tomar un vuelo hasta Natal, la capital del estado. Una vez allí, el traslado por ruta hasta el balneario demora cerca de una hora y media.
También existe la posibilidad de viajar primero a João Pessoa. Desde esa ciudad, el trayecto en auto hasta Pipa toma alrededor de dos horas y media bordeando la costa.
