Descubrí Brasil: el destino que tiene aguas cristalinas, naturaleza y vida nocturna

Cómo llegar a Pipa

Para llegar a Pipa desde Argentina, la alternativa más común es tomar un vuelo hasta Natal, la capital del estado. Una vez allí, el traslado por ruta hasta el balneario demora cerca de una hora y media.

También existe la posibilidad de viajar primero a João Pessoa. Desde esa ciudad, el trayecto en auto hasta Pipa toma alrededor de dos horas y media bordeando la costa.