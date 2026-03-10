Turismo en Jujuy: descubrí Cusi Cusi, ese hermoso pueblito de 300 habitantes con un paisaje casi igual a Marte
Conocé Cusi Cusi y su Valle de la Luna, ese destino increíble a más de 4.500 metros de altura en la puna jujeña. Descubrí qué hacer y cómo llegar a este lugar.
Este rincón del altiplano jujeño cuenta con menos de 300 habitantes y conserva la esencia de los pueblos andinos: calles tranquilas, una pequeña plaza central y construcciones simples que reflejan la vida de la puna. Sin embargo, su mayor atractivo está a pocos kilómetros del casco urbano.
Allí se encuentra el, un paisaje rojizo con formaciones geológicas que recuerdan a la superficie de Marte. Este escenario natural, moldeado durante miles de años por la erosión del viento y el agua, se convirtió en uno de los lugares más sorprendentes del norte argentino.
Además de su geografía única, el pueblo también invita a conocer su cultura local, su gastronomía tradicional y la hospitalidad de sus habitantes.
Qué se puede hacer en Cusi Cusi
El principal atractivo turístico de Cusi Cusi es el Valle de la Luna, un paisaje natural donde predominan los tonos rojizos, grises y violáceos que generan un escenario similar al del planeta Marte.
Entre las actividades que se pueden realizar en la zona se destacan:
-
Recorrer senderos naturales entre cañones y formaciones rocosas.
Visitar miradores naturales ideales para fotografía de paisajes.
Disfrutar de caminatas por el valle para observar los contrastes de colores del terreno.
Contemplar los atardeceres, cuando la luz resalta los tonos rojizos del paisaje.
Además del entorno natural, el pueblo ofrece una experiencia cultural auténtica. Los visitantes pueden recorrer su plaza central, visitar la iglesia local y conocer las ferias donde los vecinos venden artesanías y productos regionales.
La gastronomía también forma parte del viaje. Es posible probar platos típicos del norte argentino como humitas, locro, preparaciones con quinoa o carnes regionales como la llama.
Debido a la altura —más de 4.500 metros sobre el nivel del mar— es recomendable aclimatarse previamente para evitar el mal de altura.
Dónde queda Cusi Cusi
Cusi Cusi se encuentra en el altiplano jujeño, dentro de la región de la Puna de Jujuy.
El pueblo está ubicado aproximadamente a:
-
350 kilómetros de San Salvador de Jujuy
-
Cerca de la frontera con Bolivia
-
En una zona rodeada por montañas y paisajes típicos de la puna andina.
Su ubicación aislada lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan turismo de naturaleza, aventura y tranquilidad.
Cómo llegar a Cusi Cusi
Para llegar a Cusi Cusi desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte.
El recorrido continúa por rutas provinciales que atraviesan distintos pueblos de la puna hasta alcanzar el destino final. El viaje demanda varias horas debido a la distancia y a las características del terreno.
Muchos viajeros optan por hacer paradas en otras localidades del altiplano antes de llegar al pueblo, lo que permite aclimatarse a la altura y disfrutar del paisaje.
Aunque el trayecto requiere planificación, el destino recompensa con uno de los paisajes más extraordinarios del norte argentino, donde la naturaleza creó un escenario que parece sacado de otro planeta
