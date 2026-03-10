Turismo en Jujuy: descubrí Cusi Cusi, ese hermoso pueblito de 300 habitantes con un paisaje casi igual a Marte

Recorrer senderos naturales entre cañones y formaciones rocosas.

Visitar miradores naturales ideales para fotografía de paisajes.

Disfrutar de caminatas por el valle para observar los contrastes de colores del terreno.

Contemplar los atardeceres, cuando la luz resalta los tonos rojizos del paisaje.

Además del entorno natural, el pueblo ofrece una experiencia cultural auténtica. Los visitantes pueden recorrer su plaza central, visitar la iglesia local y conocer las ferias donde los vecinos venden artesanías y productos regionales.

La gastronomía también forma parte del viaje. Es posible probar platos típicos del norte argentino como humitas, locro, preparaciones con quinoa o carnes regionales como la llama.

Debido a la altura —más de 4.500 metros sobre el nivel del mar— es recomendable aclimatarse previamente para evitar el mal de altura.

Dónde queda Cusi Cusi

Cusi Cusi se encuentra en el altiplano jujeño, dentro de la región de la Puna de Jujuy.

El pueblo está ubicado aproximadamente a:

350 kilómetros de San Salvador de Jujuy

Cerca de la frontera con Bolivia

En una zona rodeada por montañas y paisajes típicos de la puna andina.

Su ubicación aislada lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan turismo de naturaleza, aventura y tranquilidad.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Para llegar a Cusi Cusi desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte.

El recorrido continúa por rutas provinciales que atraviesan distintos pueblos de la puna hasta alcanzar el destino final. El viaje demanda varias horas debido a la distancia y a las características del terreno.

Muchos viajeros optan por hacer paradas en otras localidades del altiplano antes de llegar al pueblo, lo que permite aclimatarse a la altura y disfrutar del paisaje.

Aunque el trayecto requiere planificación, el destino recompensa con uno de los paisajes más extraordinarios del norte argentino, donde la naturaleza creó un escenario que parece sacado de otro planeta