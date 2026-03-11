Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón esperado se convirtió en un calabobos: a qué hora llega
Las proyecciones descartaron el tormentón y ahora solo prevén un débil calabobos. Qué significa y el horario exacto en el que habrá que sacar el paraguas.
Los porteños que esperaban un fuerte temporal para aliviar la semana pueden guardar las alertas. La actualización de los modelos meteorológicos trajo un cambio rotundo para el clima en la Ciudad de Buenos Aires: el ansiado tormentón quedó descartado y, en su lugar, este jueves 12 de marzo apenas se registrará una leve inestabilidad.
De acuerdo al reporte oficial, el fenómeno esperado pasó a ser lo que popularmente se conoce como un "calabobos". Este término coloquial se utiliza para describir a una lluvia muy fina, leve pero constante (como una llovizna). Su nombre deriva de la idea de que, al ser tan suave, las personas se confían (los "bobos") y no se resguardan, pero eventualmente el agua penetra la ropa y terminan completamente empapadas ("caladas").
Los datos del pronóstico del tiempo confirman esta definición, ya que apenas se prevé una ínfima caída de agua de 0.3 milímetros, catalogada bajo la categoría de "lluvia débil".
A qué hora llegan las lluvias a la Ciudad
El pronóstico extendido hora por hora para este jueves 12 de marzo detalla exactamente en qué momento del día se dará este fenómeno pasajero:
Mañana: La jornada comenzará con nubosidad variable ("nubes y claros") y temperaturas templadas que irán desde los 20°C a las 08:00 hasta los 23°C cerca de las 11:00 de la mañana.
El momento del calabobos: La inestabilidad se concentrará exclusivamente a las 14:00 horas. En ese horario puntual existe un 30% de probabilidad de lluvias débiles, con una temperatura de 24°C y ráfagas de viento del este de hasta 37 km/h.
Tarde y noche: El mal tiempo será sumamente fugaz. Para las 17:00 horas el cielo ya estará completamente soleado, dando paso a una noche de cielo despejado con el termómetro clavado en los 21°C.
Sin tormentón, así sigue el clima el fin de semana
Una vez superada esta leve llovizna, las temperaturas volverán a subir de cara al fin de semana. El sábado 14 la máxima será de 26°C, mientras que el domingo 15 el calor regresará con fuerza tocando los 31°C.
Para volver a ver chances de precipitaciones habrá que esperar hasta el martes 17 de marzo, día para el cual se anticipa un 50% de probabilidad de lluvias (con apenas 0.6 mm de caída de agua) y un agobiante pico térmico de 33°C.
