Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón esperado se convirtió en un calabobos: a qué hora llega

Mañana: La jornada comenzará con nubosidad variable ("nubes y claros") y temperaturas templadas que irán desde los 20°C a las 08:00 hasta los 23°C cerca de las 11:00 de la mañana.

El momento del calabobos: La inestabilidad se concentrará exclusivamente a las 14:00 horas . En ese horario puntual existe un 30% de probabilidad de lluvias débiles, con una temperatura de 24°C y ráfagas de viento del este de hasta 37 km/h .

Tarde y noche: El mal tiempo será sumamente fugaz. Para las 17:00 horas el cielo ya estará completamente soleado, dando paso a una noche de cielo despejado con el termómetro clavado en los 21°C.

Sin tormentón, así sigue el clima el fin de semana

Una vez superada esta leve llovizna, las temperaturas volverán a subir de cara al fin de semana. El sábado 14 la máxima será de 26°C, mientras que el domingo 15 el calor regresará con fuerza tocando los 31°C.

Para volver a ver chances de precipitaciones habrá que esperar hasta el martes 17 de marzo, día para el cual se anticipa un 50% de probabilidad de lluvias (con apenas 0.6 mm de caída de agua) y un agobiante pico térmico de 33°C.