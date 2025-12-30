Balcarce: le hicieron un test de alcoholemia y el resultado fue "Desbordamiento de rango"
Ocurrió durante un control vial realizado en la Ruta 226, que es el trazado que une Mar del Plata con General Villegas.
Agentes de un control vial dispuesto sobre la ruta 226 se vieron sorprendidos por un vehículo que venía haciendo zigzag en plena ruta. Lo detuvieron y al realizarle el test de alcoholemia, quedaron estupefactos. El conductor estaba tan borracho que el aparato se saturó: "Desbordamiento de rango", explicaron.
La sorpresa tuvo lugar en un control vial ubicado en el kilómetro 64,5, cercano a Balcarce, en el trazado que une a Mar del Plata con General Villegas. Fue durante la madrugada de este domingo, cuando un control vial rutinario detectó las riesgosas maniobras realizadas por un conductor que estaba alcoholizado.
El test de alcoholemia corroboró lo que se veía. El resultado no arrojó un valor numérico, sino un mensaje inusual: “Fuera de rango”. “Indica que el nivel de alcohol en sangre superaba la capacidad máxima de medición de los equipos. Se trata de una alcoholemia ampliamente superior al límite permitido por la Ley de Alcohol Cero vigente en la Provincia de Buenos Aires”, dijeron desde la cartera.
"Creemos que no estaba en condiciones de ir al frente del volante porque cuando detuvo el vehículo, no podía modular. Siquiera podía bajarse del auto", confirmó uno de los agentes que participó del control vehicular.
Ante esta situación, se labró la infracción correspondiente, se retuvo el vehículo y se aguardó la llegada de un conductor alternativo, mientras el automovilista quedó a disposición del proceso judicial.
"Hasta 3 o 4, el aparato puede llegar a marcar la saturación exacta. Cuando excede ese valor, el tester se bloquea. Lo hicimos con dos aparatos de testeos y en los dos ocurrió lo mismo. Un desbordamiento de rango", explicaron desde el control vial.
Es decir, el conductor había ingerido tanto alcohol que los dispositivos de medición no pudieron establecer un valor concreto de alcohol en sangre. El nivel superaba la capacidad máxima de medida de dicha equipación. Tremendo.
¿Qué ocurre si un conductor da positivo en un control de alcoholemia?
Según la Secretaría de Transporte nacional, cuando un conductor arroja resultado positivo se le labra una infracción que ronda los $1.750.000 —monto que varía según la jurisdicción y el valor de las Unidades Fijas en cada territorio—, se le retiene la licencia de conducir y se le prohíbe continuar circulando.
Incluso, en muchos casos, el infractor debe realizar un curso para poder recuperar su licencia de conducir física.
