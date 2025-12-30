Balcarce: le hicieron un test de alcoholemia y el resultado fue "Desbordamiento de rango"

"Hasta 3 o 4, el aparato puede llegar a marcar la saturación exacta. Cuando excede ese valor, el tester se bloquea. Lo hicimos con dos aparatos de testeos y en los dos ocurrió lo mismo. Un desbordamiento de rango", explicaron desde el control vial.

Es decir, el conductor había ingerido tanto alcohol que los dispositivos de medición no pudieron establecer un valor concreto de alcohol en sangre. El nivel superaba la capacidad máxima de medida de dicha equipación. Tremendo.

¿Qué ocurre si un conductor da positivo en un control de alcoholemia?

Según la Secretaría de Transporte nacional, cuando un conductor arroja resultado positivo se le labra una infracción que ronda los $1.750.000 —monto que varía según la jurisdicción y el valor de las Unidades Fijas en cada territorio—, se le retiene la licencia de conducir y se le prohíbe continuar circulando.

Incluso, en muchos casos, el infractor debe realizar un curso para poder recuperar su licencia de conducir física.