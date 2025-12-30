Precios del verano 2026 en Mar del Plata: cuánto cuesta comer un choclo en la playa

Traslado y logística: El acarreo del producto hasta la zona de carpas.

El acarreo del producto hasta la zona de carpas. Bromatología: La conservación y manipulación segura del alimento bajo el sol.

La conservación y manipulación segura del alimento bajo el sol. Costo de oportunidad: La presión de la temporada alta y la alta demanda estacional.

La presión de la temporada alta y la alta demanda estacional. El "plus" de comodidad: El servicio de recibir el alimento listo para consumir sin moverse de la zona de descanso.

Nuevos hábitos de consumo

Para muchos veraneantes, pagar el precio de playa es parte de la "experiencia de vacaciones". Sin embargo, para otros, la magnitud de la brecha está impulsando un cambio de hábito: el regreso de la vianda preparada en casa.

La necesidad de planificar el gasto diario se impone en un verano donde la comparación de precios es clave para que el presupuesto rinda hasta el último día de la quincena.