Fátima Florez habló de su vínculo con Javier Milei tras la separación: qué dijo

Milei cancela visita a Fátima Florez en Las Vegas

Fátima Florez y Javier Milei hicieron pública su relación a mediados de 2023, en plena campaña presidencial. En ese momento, la pareja se mostró junta en distintos eventos y apariciones públicas, lo que generó un fuerte interés mediático debido a la exposición política del ahora Presidente y la popularidad de la artista.

El vínculo continuó durante los primeros meses de la presidencia, aunque con el correr del tiempo ambos comenzaron a llevar agendas cada vez más exigentes.

La separación se conoció a comienzos de 2024. En su momento, trascendió que la decisión estuvo vinculada principalmente a las responsabilidades laborales y a la intensidad de las actividades de cada uno. Ahora, Fátima volvió a referirse al tema y explicó que no hubo un conflicto puntual, sino una suma de circunstancias.

“Yo creo que a veces las situaciones en la vida se van dando, son situaciones complicadas, son profesiones también”, señaló Fátima al respecto.

La actriz remarcó que Milei ocupa un rol de máxima responsabilidad institucional y que eso implica compromisos permanentes. “En 47 millones de argentinos te toca con el número uno”, dijo, en alusión a la magnitud del cargo presidencial.

También destacó que ambos son personas muy dedicadas a su trabajo y que no siempre es un buen momento para sostener una relación: "A veces, como te digo, hay agendas y compromisos de uno por un lado y del otro por el otro. Somos dos personas que laburan mucho. Ustedes, bueno, me conocen a mí hace muchos años. Y, bueno, a veces son momentos que se dañan, a veces momentos que no son para relaciones, para vínculos”, cerró en diálogo con Puro Show.