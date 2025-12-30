Fátima Florez habló de su vínculo con Javier Milei tras la separación: qué dijo
La humorista evitó ponerle etiquetas a la relación y aseguró que siguen en contacto, aunque prioriza la intimidad y el respeto mutuo.
Fátima Florez habló nuevamente sobre el vínculo que mantiene con el presidente Javier Milei luego de su separación y dejó en claro que, si bien siguen en contacto, prefiere no ponerle etiquetas a la relación.
La humorista se encuentra actualmente en Mar del Plata, donde presenta su espectáculo “Fátima Universal”, y en ese contexto no tuvo inconvenientes en responder preguntas sobre su presente personal y profesional.
Qué dijo Fátima Florez sobre su vínculo con Milei
Durante la charla, la actriz fue consultada de manera directa cuál es hoy su relación con Milei y si continúan comunicándose tras el final del noviazgo. Lejos de esquivar el tema, respondió con sinceridad, aunque marcando límites. “No quisiera rotular nada”, expresó
“Mirá, yo creo que cuando hay un vínculo de... Ay, no quisiera rotular nada, porque ya te digo, me parece una tilinguería total cuando aparecen mujeres que dicen ‘ay, me escribió un mensajito’. Hablo en general”, dijo la actriz criticando la exposición innecesaria de cuestiones privadas. En ese sentido, sostuvo que no le parece adecuado contar públicamente si se envían mensajes o no, y llamó a preservar la intimidad y el amor propio.
“Por favor, mujeres, tengan un poco de dignidad, un poco de amor propio. Entonces, de verdad, creo que las relaciones van más allá de eso y que tampoco es necesario contarle a todo el mundo si uno se habla, si uno se no se habla, o de los temas que habla. Me parece que está bueno que si hay un vínculo, que si seguís hablando... mantenerlo”, agregó.
Fátima Florez y Javier Milei hicieron pública su relación a mediados de 2023, en plena campaña presidencial. En ese momento, la pareja se mostró junta en distintos eventos y apariciones públicas, lo que generó un fuerte interés mediático debido a la exposición política del ahora Presidente y la popularidad de la artista.
El vínculo continuó durante los primeros meses de la presidencia, aunque con el correr del tiempo ambos comenzaron a llevar agendas cada vez más exigentes.
La separación se conoció a comienzos de 2024. En su momento, trascendió que la decisión estuvo vinculada principalmente a las responsabilidades laborales y a la intensidad de las actividades de cada uno. Ahora, Fátima volvió a referirse al tema y explicó que no hubo un conflicto puntual, sino una suma de circunstancias.
“Yo creo que a veces las situaciones en la vida se van dando, son situaciones complicadas, son profesiones también”, señaló Fátima al respecto.
La actriz remarcó que Milei ocupa un rol de máxima responsabilidad institucional y que eso implica compromisos permanentes. “En 47 millones de argentinos te toca con el número uno”, dijo, en alusión a la magnitud del cargo presidencial.
También destacó que ambos son personas muy dedicadas a su trabajo y que no siempre es un buen momento para sostener una relación: "A veces, como te digo, hay agendas y compromisos de uno por un lado y del otro por el otro. Somos dos personas que laburan mucho. Ustedes, bueno, me conocen a mí hace muchos años. Y, bueno, a veces son momentos que se dañan, a veces momentos que no son para relaciones, para vínculos”, cerró en diálogo con Puro Show.
