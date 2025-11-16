Brinco entrega el pozo más grande de su historia: de dónde es y cuánto ganó el nuevo millonario

Brinco con nuevo millonario

La suerte sonrió en la provincia de Neuquén este domingo con el sorteo del juego Brinco. La modalidad Tradicional del popular juego de azar tuvo un único ganador que se alzó con la increíble suma de $1.323.218.576,54 (mil trescientos veintitrés millones doscientos dieciocho mil quinientos setenta y seis pesos con cincuenta y cuatro centavos).