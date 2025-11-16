Brinco entrega el pozo más grande de su historia: de dónde es y cuánto ganó el nuevo millonario
En Minutouno.com todos los domingos en vivo el sorteo del Brinco Tradicional y del Brinco Junior. Luego llega el Quini 6.
El sorteo 1328 del Brinco, realizado este domingo 16 de noviembre de 2025, dejó un nuevo millonario en la modalidad Tradicional, luego de que el pozo quedara vacante durante varios meses.
En minutouno.com todos los sorteo del Brinco y el Brinco Junior, siempre los domingos a las 21 horas.
Brinco con nuevo millonario
La suerte sonrió en la provincia de Neuquén este domingo con el sorteo del juego Brinco. La modalidad Tradicional del popular juego de azar tuvo un único ganador que se alzó con la increíble suma de $1.323.218.576,54 (mil trescientos veintitrés millones doscientos dieciocho mil quinientos setenta y seis pesos con cincuenta y cuatro centavos).
El afortunado o afortunada realizó su jugada ganadora en la ciudad de Neuquén. Los números que cambiaron la vida del apostador y que resultaron sorteados en el Brinco tradicional fueron: 19 - 06 - 26 - 13 - 09 - 17
SORTEO DEL BRINCO DEL DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE
TRADICIONAL
- Nros: 19 06 26 13 09 17
- 1 ganador: $1.323.218.576,54
BRINCO JUNIOR
- Nros: 17 08 35 03 16 12
- 12 ganadores con 5 aciertos: $2.411.136,92 cada uno
BRINCO: POZO ESTIMADO Y PRÓXIMO SORTEO
- Pozo estimado
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 21hs.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario