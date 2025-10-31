Cómo es el truco para detectar radares de velocidad en la ruta

Radar vigila (1).png

Respetar los límites de velocidad y las cámaras de fiscalización electrónica es fundamental, ya que contribuyen a disminuir los accidentes viales entre un 20% y un 37%, según diversos estudios.

Además, estos sensores inteligentes también se utilizan en bajadas de autopistas donde suelen producirse demoras. En esos casos, las espiras envían señales automáticas a los semáforos para extender su duración cuando se acumulan autos, evitando que las filas lleguen hasta la autopista y manteniendo el flujo más ordenado.