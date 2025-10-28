De qué se trata la cervicalgia que deja mal el cuello y cómo combatirla: los detalles
Los casos crecen entre los jóvenes por el estrés, la tensión y la falta de ejercicio. Conocé las recomendaciones profesionales para cuidarse.
Un truco casero puede ayudar a aliviar el dolor de cuello, la rigidez, los dolores de cabeza, hormigueos en los brazos y mareos, síntomas que suelen aparecer cuando la tensión acumulada se convierte en cervicalgia, un problema cada vez más común entre los adultos jóvenes.
Esta dolencia afecta las estructuras del cuello y el sistema músculo-esquelético, dificultando las actividades diarias y llegando a afectar la calidad de vida. Verónica Elina Gavotti, kinesióloga del Centro Integral de Kinesiología y Actividad Física de Leben Salud, destacó que el estrés, la carga laboral y la falta de actividad física son factores determinantes en el desarrollo de la cervicalgia.
Qué es la cervicalgia
Los signos de la cervicalgia pueden ir desde dolor y tensión muscular hasta rigidez en el cuello, limitando los movimientos habituales de la zona cervical como rotaciones, flexo-extensión e inclinaciones laterales. Algunas personas también presentan cefaleas, sensación de náuseas o dolor que se extiende hacia los brazos y hombros.
Verónica Elina Gavotti, kinesióloga del CIKAF en Mengelle 52, Cipolletti, explicó que los pacientes suelen iniciar tratamiento con medicación analgésica o antiinflamatoria, y desde la fisioterapia se trabaja con técnicas como terapia manual, masoterapia, electroterapia y ejercicios terapéuticos.
Alrededor del 80% de los casos son cervicalgias funcionales, asociadas a contracturas, posturas incorrectas o sobreesfuerzos, siendo más frecuentes en mujeres. Un porcentaje menor de casos se relaciona con patologías orgánicas, como problemas degenerativos articulares o discales, donde el dolor puede irradiar hacia los brazos.
Qué hacer para evitar este intenso dolor
Verónica Elina Gavotti subrayó que para prevenir o aliviar la cervicalgia es clave evitar el sedentarismo, incorporar actividad física controlada, mantener una postura correcta en el trabajo o en el estudio, y realizar movimientos de movilidad cervical, automasajes, elongaciones y ejercicios de reeducación postural.
Además, la especialista recomendó destinar momentos del día a la relajación y al esparcimiento para reducir el estrés, uno de los principales factores que agravan el dolor de cuello. La cervicalgia se puede prevenir y tratar, pero siempre requiere de una consulta médica para un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento personalizado.
