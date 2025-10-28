De qué se trata la cervicalgia que deja mal el cuello y cómo combatirla: los detalles

Dolor cervical Pixabay

Qué hacer para evitar este intenso dolor

Verónica Elina Gavotti subrayó que para prevenir o aliviar la cervicalgia es clave evitar el sedentarismo, incorporar actividad física controlada, mantener una postura correcta en el trabajo o en el estudio, y realizar movimientos de movilidad cervical, automasajes, elongaciones y ejercicios de reeducación postural.

Además, la especialista recomendó destinar momentos del día a la relajación y al esparcimiento para reducir el estrés, uno de los principales factores que agravan el dolor de cuello. La cervicalgia se puede prevenir y tratar, pero siempre requiere de una consulta médica para un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento personalizado.