Cómo es el truco para limpiar la planchita de pelo y dejarla como nueva
Mantené tu melena impecable aprendiendo a desinfectar tus herramientas de alisado, cuidando su rendimiento y evitando daños en tu cabello.
Un truco casero para mantener tu plancha de pelo limpia ayuda a cuidar cada hebra y evitar que los residuos capilares afecten su salud. Con el uso constante, la herramienta de alisado tiende a acumular restos de productos de peinado, suciedad y grasa natural.
La influencer @moreediaz__, con más de 70 mil seguidores, mostró lo sencillo que es descuidar la higiene de la plancha si no se adoptan hábitos básicos de limpieza. En uno de sus tutoriales más populares, explicó cómo la acumulación de suciedad puede generar un calentamiento irregular, aumentar la probabilidad de quiebre del cabello y provocar que el pelo luzca grasoso antes de tiempo.
El truco para limpiar la planchita de pelo
Mantener la plancha de pelo limpia es clave para proteger cada hebra y lograr un alisado perfecto. Con el uso frecuente, esta herramienta acumula restos de productos de peinado, aceites naturales y suciedad que pueden afectar su rendimiento y dañar el cabello.
Por eso, adoptar un truco casero sencillo y constante de limpieza ayuda a cuidar tanto tu melena como la vida útil del dispositivo. Paso a paso para desinfectar tu plancha de pelo:
- Asegurate de que la plancha de pelo esté completamente fría y desenchufada antes de comenzar.
- Reuní algodones o gasas limpias y algunos hisopos para llegar a los rincones más estrechos de las placas.
- Humedecé un algodón con agua micelar o alcohol y frotá suavemente sobre las placas, retirando restos de productos fijadores y aceites.
- Usá los hisopos para limpiar las esquinas y bordes donde la suciedad suele acumularse más.
- Pasá un algodón seco sobre toda la superficie para eliminar la humedad restante.
- Revisá que las placas estén completamente limpias y sin residuos antes de volver a enchufar la plancha.
Adoptar esta rutina semanal no requiere productos costosos ni fórmulas complicadas. Con constancia, la limpieza regular garantiza un alisado uniforme, protege el cabello del quiebre y la grasitud, y prolonga la vida útil de la herramienta. Quienes utilizan la plancha a diario encontrarán en este procedimiento un aliado infalible para mantener la melena impecable, saludable y lista para cualquier estilo sin invertir demasiado tiempo ni dinero.
