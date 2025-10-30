Cómo es el truco para limpiar la planchita de pelo y dejarla como nueva

Embed - No olvides de limpiar las plavas de la plancha y en el video te dejo el paso a paso #tutorialcabello #parati #farmatodo #productoviral #cabello #lodescubrientiktok #limpiarlaplancha @antonietaskincare No olvides de limpiar las plavas de la plancha y en el video te dejo el paso a paso #tutorialcabello #parati #farmatodo #productoviral #cabello #lodescubrientiktok #limpiarlaplancha sonido original - Antonietaterbah

Asegurate de que la plancha de pelo esté completamente fría y desenchufada antes de comenzar.

esté completamente fría y desenchufada antes de comenzar. Reuní algodones o gasas limpias y algunos hisopos para llegar a los rincones más estrechos de las placas.

Humedecé un algodón con agua micelar o alcohol y frotá suavemente sobre las placas, retirando restos de productos fijadores y aceites.

o y frotá suavemente sobre las placas, retirando restos de productos fijadores y aceites. Usá los hisopos para limpiar las esquinas y bordes donde la suciedad suele acumularse más.

Pasá un algodón seco sobre toda la superficie para eliminar la humedad restante.

Revisá que las placas estén completamente limpias y sin residuos antes de volver a enchufar la plancha.

Adoptar esta rutina semanal no requiere productos costosos ni fórmulas complicadas. Con constancia, la limpieza regular garantiza un alisado uniforme, protege el cabello del quiebre y la grasitud, y prolonga la vida útil de la herramienta. Quienes utilizan la plancha a diario encontrarán en este procedimiento un aliado infalible para mantener la melena impecable, saludable y lista para cualquier estilo sin invertir demasiado tiempo ni dinero.