Con qué billetera virtual conviene más comprar dólares y por qué.

Inicialmente, la oferta de la fintech era únicamente de Dólar MEP (sin límite de compra y/o venta), pero ahora esta función se reemplazo por la función de compra y venta de dólar oficial. A través de la cuenta en dólares en Mercado Pago, se puede adquirir la divisa extranjera en la aplicación, o se pueden transferir desde otras cuentas.

En cuanto al rendimiento, los dólares que estén en una cuenta de Mercado Pago, ya sean comprados a través de la plataforma o transferidos desde otras cuentas, se invierten en un Fondo Común de Inversión (FCI) que ofrece un rendimiento diario y libre disponibilidad. Esta es una herramienta de bajo riesgo, que ofrece una tasa anual del 2,4% (promedio de los últimos 30 días).

Para retirar el dinero, se pueden vender los dólares desde la app, o se pueden transferir a otra cuenta en dólares, como una cuenta de banco que permita retirar el dólar "billete" desde la ventanilla.

Naranja X: dólar MEP y dólar Oficial

Naranja X, la subdivisión fintech de Tarjeta Naranja, ofrece la posibilidad de realizar operaciones de compra y venta tanto de dólar Oficial como de dólar MEP, con acreditación en el momento, a través de la app.

Por otro lado, y si bien Naranja X no ofrece rendimientos en las cuentas en dólares, sí ofrece tasas de intereses en las cuentas en pesos, que puede alcanzar el 32% anual.