¿Conviene comprar la PS5 Pro? Los detalles a tener en cuenta si ya tenés una PS5
Una minuciosa comparativa en la que se analizan las mejoras, precio y ausencia de exclusivos. Mirá todas las características.
PlayStation 5 Pro se lanzó hace algunos meses y llega como la consola más ambiciosa del ciclo actual de Sony. Mejora gráficos, reduce tiempos de carga, ofrece mayor estabilidad en cuadros por segundo y suma 2 TB de almacenamiento. Pero su verdadero valor depende de un factor clave: si ya tenés una PS5 o si se trata del primer paso en el mundo consolas.
La versión 'Pro' es una actualización más que una revolución. Las mejoras visuales existen y la experiencia se siente más fluida, especialmente en títulos con modos gráficos exigentes. Sin embargo, el catálogo actual ya rinde muy bien en la PS5 original.
Primera PlayStation: ¿conviene empezar por la Pro?
Si es la primera compra dentro de PlayStation, la PlayStation 5 Pro resulta tentadora. Entrega la mejor versión de la plataforma actual, con más músculo gráfico y margen para exprimir los juegos de PS4 y PS5. Aun así, su conveniencia depende del contexto: sin un televisor 4K muchas de sus ventajas se diluyen.
También pesa el precio: el diferencial ronda los 1.800.000 a los 2.800.00 pesos en Mercado Libre frente a otras opciones del ecosistema, una brecha que puede volcar la balanza si el uso será casual o el interés por las mejoras de imagen no es prioritario.
Conviene o no conviene
La decisión pasa por el punto de partida y las prioridades. Quien ya tiene PS5 y no siente limitaciones concretas puede seguir adelante sin urgencias; no hay exclusividades que obliguen a cambiar.
En cambio, para quienes ingresan por primera vez y desean la mejor experiencia disponible hoy, la versión 'Pro' es la opción más completa, con almacenamiento holgado y performance superior. Eso sí: rinde de verdad cuando la acompaña una buena pantalla y cuando el presupuesto absorbe el sobreprecio. Si esas condiciones no están, una PS5 sigue siendo una compra sensata y equilibrada.
