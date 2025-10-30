¿Conviene comprar la PS5 Pro? Los detalles a tener en cuenta si ya tenés una PS5

En cambio, para quienes ingresan por primera vez y desean la mejor experiencia disponible hoy, la versión 'Pro' es la opción más completa, con almacenamiento holgado y performance superior. Eso sí: rinde de verdad cuando la acompaña una buena pantalla y cuando el presupuesto absorbe el sobreprecio. Si esas condiciones no están, una PS5 sigue siendo una compra sensata y equilibrada.