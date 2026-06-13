Turismo en Chile 2026: el pueblo que te transporta al Caribe y enamora por sus paisajes
Este destino de turismo en Chile combina paisajes naturales, frondosos bosques y construcciones de estilo rústico que cautivan a los visitantes.
En los últimos meses, Cachagua se consolidó como uno de los destinos de turismo en Chile que más interés despertó entre los viajeros. Ubicado sobre la costa del país vecino, este pintoresco balneario cautiva con sus playas de aguas transparentes y tonos turquesa que, para muchos visitantes, evocan paisajes propios del Caribe.
Situada en la comuna de Zapallar, esta joya del turismo chileno combina la belleza de su litoral con extensos bosques nativos y una arquitectura de estilo rústico que se integra de manera natural con el entorno. El resultado es un escenario ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y postales únicas frente al mar.
Entre los principales atractivos de Cachagua sobresale su playa principal, de pendiente suave y perfecta para largas caminatas. También se destaca Las Cujas, una zona reconocida por sus aguas calmas, y la cercana Isla de los Pingüinos, hogar de una importante colonia de pingüinos de Humboldt. A este paisaje se suman los cerros del Tigre y Los Cardones, cubiertos por vegetación autóctona que realza aún más el encanto del lugar.
Este destino de turismo en Chile ofrece alternativas para todos los gustos: desde disfrutar de playas poco concurridas y descansar en contacto con la naturaleza, hasta realizar actividades al aire libre como senderismo y recorridos panorámicos. Además, su relación entre calidad y precio lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan vacacionar sin gastar de más, con alojamientos que parten desde valores cercanos a los 80 dólares por noche.
Qué se puede hacer en Cachagua
Ubicada en la comuna de Zapallar, sobre la costa central de Chile, Cachagua se encuentra a unos 183 kilómetros de Santiago y a 64 kilómetros del área metropolitana de Valparaíso. Este destino de turismo no solo se destaca por sus paisajes costeros, sino también por su fuerte identidad cultural y su estrecha relación con la naturaleza. Incluso su nombre tiene raíces indígenas: proviene del mapudungun y puede interpretarse como lugar de pastos.
Uno de los rasgos más distintivos de este rincón de Chile es su estilo arquitectónico. Las construcciones conservan una estética tradicional, con materiales como coirón, madera y estuco a la cal, elementos que contribuyen a mantener la armonía visual con el entorno natural.
A diferencia de otros balnearios de gran desarrollo urbano, Cachagua evita la presencia de grandes edificios y apuesta por una integración respetuosa con el paisaje. Los terrenos suelen estar delimitados por vegetación y cercos de madera, generando una combinación única entre arquitectura rústica, campos abiertos y bosques nativos. Esta característica convierte al lugar en una de las propuestas más atractivas para quienes buscan experiencias de turismo en Chile alejadas de los centros masivos y en pleno contacto con la naturaleza.
Dónde queda Cachagua
Además de sus paisajes y playas de aguas cristalinas, Cachagua ofrece una amplia variedad de propuestas para quienes eligen este destino de turismo en Chile. Desde actividades al aire libre hasta experiencias gastronómicas y recorridos por espacios naturales, hay opciones para disfrutar durante toda la estadía.
Entre las principales actividades se destacan:
- Recorrer las playas más emblemáticas de la zona, como la playa principal de Cachagua y Las Cujas.
- Visitar la Isla de los Pingüinos, hogar de una destacada colonia de pingüinos de Humboldt, mediante excursiones en kayak o embarcaciones.
- Realizar caminatas y senderismo en el Parque Nacional La Campana.
- Descubrir la gastronomía local, con especialidades elaboradas a base de pescados y mariscos frescos.
- Pasear por el tradicional Pueblito de Cachagua y conocer su particular encanto.
- Explorar el Monumento Natural Islote de Zapallar, un espacio ideal para observar aves marinas en su entorno natural.
- Admirar los cerros del Tigre y Los Cardones, dos formaciones que se destacan por su vegetación autóctona y sus vistas panorámicas.
Estas alternativas convierten a Cachagua en uno de los destinos de turismo más atractivos de Chile para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y aventura en un mismo lugar.
Cómo llegar a Cachagua
Para los argentinos interesados en conocer este destino de turismo en Chile, la forma más práctica de llegar a Cachagua es tomar un vuelo hacia Santiago y completar el viaje por carretera. La conexión aérea entre Buenos Aires y la capital chilena demanda cerca de dos horas y cuenta con varias frecuencias diarias.
Una vez en Santiago, los viajeros pueden optar por alquilar un vehículo o utilizar servicios de transporte terrestre para recorrer los aproximadamente 183 kilómetros que separan la ciudad de Cachagua. El trayecto suele durar unas dos horas y media, atravesando algunos de los paisajes más atractivos de la región.
Otra posibilidad para quienes planean hacer turismo en Chile es arribar a la zona de Valparaíso y desde allí continuar el recorrido por tierra. En este caso, restan cerca de 64 kilómetros hasta el balneario, un camino que bordea la costa y permite disfrutar de espectaculares panorámicas del océano Pacífico antes de llegar a uno de los rincones más encantadores del litoral chileno.
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