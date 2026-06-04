Día del Padre: ofertas, descuentos y muchas cuotas sin interés para comprarle el mejor regalo a papá

Las ofertas abarcan también las compras para el hogar, brindando hasta un 25% de rebaja en las cadenas de hipermercados más importantes del área metropolitana y el interior. Además, se otorga un 15% adicional durante los fines de semana en hipermercados líderes para los beneficiarios de prestaciones sociales. Por otro lado, importantes marcas internacionales de indumentaria deportiva brindan la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas, mientras que grandes cadenas de electrodomésticos permiten financiar productos de tecnología en hasta 24 pagos.