Día del Padre: ofertas, descuentos y muchas cuotas sin interés para comprarle el mejor regalo a papá
Llegan grandes promociones y beneficios para celebrar en familia el Día del Padre y aprovechar amplias alternativas de ahorros.
Para conseguir el regalo del Día del Padre, del 12 al 21 de junio se activarán promociones destacadas con rebajas que alcanzan hasta un 30%. A su vez, quienes decidan abonar de forma online o presencial contarán con la gran oportunidad de diferir sus gastos en hasta 18 cuotas sin interés.
Durante el mes de junio, la billetera virtual más popular del país renueva sus promociones con foco en una de las fechas más esperadas del calendario. Los clientes podrán disfrutar de múltiples alternativas de ahorro para agasajar a los padres, utilizando medios de pago digitales, escaneos de códigos y plásticos prepagos.
IMPORTANTE: Cierra parte del Tren Sarmiento: las razones
Las ofertas abarcan también las compras para el hogar, brindando hasta un 25% de rebaja en las cadenas de hipermercados más importantes del área metropolitana y el interior. Además, se otorga un 15% adicional durante los fines de semana en hipermercados líderes para los beneficiarios de prestaciones sociales. Por otro lado, importantes marcas internacionales de indumentaria deportiva brindan la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas, mientras que grandes cadenas de electrodomésticos permiten financiar productos de tecnología en hasta 24 pagos.
Para disfrutar al máximo de estas facilidades financieras, los usuarios que abonen a través de MercadoPago podrán aprovechar 2 cuotas sin recargo en montos superiores a $50.000. Todos estos beneficios también se extienden a las compras efectuadas dentro de MercadoLibre, donde se suman alternativas exclusivas para quienes realicen consumos por encima de los $150.000, permitiendo acceder a 3 pagos diferidos.
¿Qué otros rubros incluyen descuentos exclusivos?
-
Combustible y movilidad: Abonando el primer día de la semana con la tarjeta física, se otorga un ahorro del 30% en reconocidas estaciones de servicio con un tope determinado.
Farmacias y cosmética: Una importante cadena nacional de farmacias brinda un 30% menos los días miércoles para consumos mayores a $30.000.
Gastronomía: Las franquicias internacionales más famosas de hamburguesas disponen de descuentos del 15% y 30% dependiendo del día de la semana y el método de pago elegido.
Turismo y entretenimiento: La aerolínea de bandera nacional y las principales agencias de viaje aplican reducciones de hasta el 15% en vuelos de cabotaje e internacionales en fechas específicas, sumado a promociones de 2x1 en reconocidas cadenas de cines.
¿Cómo activar las ofertas por el Día del Padre?
-
Primero, es indispensable ingresar a la aplicación financiera oficial desde tu dispositivo móvil.
Luego, debés dirigirte al apartado específico de "Beneficios" habilitado en la plataforma.
Finalmente, en esa sección podrás verificar cuáles son los comercios disponibles, filtrar las promociones por ubicación geográfica y conocer las condiciones o topes de reintegro correspondientes a tu tarjeta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario