¿Conviene comprar una casa a estrenar o construir en 2025?
Desde viviendas estándar hasta mansiones, edificar hoy cuesta casi tanto como adquirir una nueva.
A pesar a la paulatina escalada del dólar que se registra desde julio y la desaceleración en el aumento del precio de los materiales de los últimos meses, el costo de construir una casa no es competitivo. La relación entre el precio de venta de este tipo de viviendas y la inversión necesaria para edificar y adquirir un terreno se encuentra prácticamente en equilibrio, cuando históricamente favorecía a quienes optaban por levantar su vivienda desde cero.
Así lo plama Ricardo Griot, vicepresidente quinto de la Cámara Argentina de la Construcción y CEO de la constructora Pecama: "No comparto la expectativa de que habrá una baja significativa del costo de construcción. Al que pueda comprar hoy, le recomiendo hacerlo".
Según el último relevamiento del mercado inmobiliario elaborado por el portal Zonaprop, el valor de venta del metro cuadrado de casas en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en u$s1.828. En los primeros ocho meses de 2025, el precio se incrementó solo 6%. De este modo, por una casa de tres dormitorios se pide en promedio u$s298.993 (u$s1.759/m2), mientras que por una de cuatro, u$s493.081 (u$s1.896/m2).
Los detalles sobre construir una casa
Al analizar la evolución de los costos en pesos, también hay señales de desaceleración. La razón principal: la caída en los precios de algunos insumos, especialmente por la baja demanda y la incorporación de productos importados al mercado.
Poder diseñar la vivienda según el gusto, estilo, preferencias y necesidades del propietario es el principal diferenciador que en la actualidad representa la decisión de construir una casa. Según especifica Waisman, el costo promedio de edificar una casa tipo country por metro cuadrado varía según el nivel de calidad y amplitud de los espacios deseados:
- Estándar (140 a 200 m2): u$s1.100-1.200
- Media (200 a 300 m2): u$s1.200-1.400
- Premium (500 m2): u$s1.650
- Alta gama: desde u$s1.800-2.000.
Como ejemplo, este arquitecto detalla que construir una casa de 535 m² en Puertos significa alrededor de u$s878.000 (u$s1.642/m²). Este valor incluye:
- Materiales y mano de obra: u$s450.000
- Subcontratos y equipamiento: u$s361.000
- Honorarios profesionales (proyecto y dirección de obra): u$s67.000
El primero de estos ítems comprende los trabajos preliminares, el movimiento de suelos, el hormigón, las tareas de albañilería, los insumos para aislación termohidrífuga, la ejecución de cielorrasos suspendidos, la pintura, las instalaciones (sanitaria, gas y eléctrica), la calefacción por piso radiante y las pérgolas en planta alta.
El segundo rubro del presupuesto abarca griferías y artefactos, marmolería, pisos y revestimientos, carpintería, cerramientos, claraboyas y herrería. También, muebles de cocina, placards y vestidores, electrodomésticos, artefactos a gas, equipos de aire acondicionado, herrajes y cierres laterales, así como la piscina, la parquización y la limpieza final de obra.
Los extras que marcan la diferencia
En el costo de cada tipo de casa incide principalmente la superficie, la calidad y el tipo de materiales, el nivel de capacitación de la mano de obra y el diseño del proyecto. Si bien Ignacio Trabucchi, socio fundador y director del Estudio ATV, confirma que el costo de construcción de una casa promedio ronda los u$s2.100/m2, explica que el monto final dependerá de los agregados que se realicen.
Según el arquitecto Apa, la diferencia entre construir una casa estándar y una de nivel medio implica un costo 20-30% más alto, mientras que para edificar una vivienda premium la proporción en el incremento de los costos es similar. En tanto, para hacer casas de alta gama, "muchas veces no es posible precisar precios porque pueden no tener tope".
Por su parte, Waisman coincide: "En viviendas de súper lujo no existe un límite de gasto porque, más allá de la superficie que tenga, se le pueden sumar diversos adicionales" característicos de ese nivel de propiedad.
Apa advierte que "en las casas de alta gama hay un alarde de formas y diseños que hacen que el hormigón sea muy protagonista, y este es justamente el rubro más caro".
A su vez, el agregado de elementos exclusivos, espacios extra, diseños disruptivos, sistemas y tecnologías innovadoras que aporten confort, conectividad, domótica y mejoren las prestaciones y la calidad general de la vivienda, elevan el presupuesto final de manera notable.
El arquitecto Waisman menciona algunos ejemplos que suelen incorporarse en los proyectos súper premium: galerías con cerramientos de vidrio plegable, inteligentes, que estén calefaccionadas y con varios tipos de fuegos en acero inoxidable; sistemas de recupero de energía solar; y tecnologías para climatizar piscinas.
Para bajar parte de los presupuestos, Trabucchi señala que se importan productos para terminaciones, sanitarios, griferías, revestimientos y pisos de madera. Además de ampliar la oferta, esto también "ayuda a regular un poco los precios locales", añade.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario