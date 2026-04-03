Jujuy: el pueblo con menos de 300 habitantes que tiene unos paisajes de otro mundo
Un pequeño pueblo de Jujuy que, con menos de 300 habitantes, logró posicionarse como uno de los más encantadores del mundo.
En la provincia de Jujuy, escondido entre cerros imponentes, se encuentra un pequeño pueblo de montaña que cautiva a todos los que lo visitan. Con apenas 300 habitantes, este destino se destaca por su tranquilidad, su riqueza cultural y sus paisajes que parecen sacados de otro mundo.
Ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, este lugar combina naturaleza, historia y tradiciones vivas, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes buscan desconectar y vivir una experiencia auténtica en el norte argentino.
Además, su compromiso con el turismo rural y la preservación cultural lo llevó a ser reconocido a nivel internacional como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo.
Qué se puede hacer en Caspalá
Caspalá ofrece múltiples actividades para quienes buscan una escapada diferente:
- Recorrer sus callecitas pintorescas, rodeadas de casas tradicionales y paisajes coloridos.
- Visitar ferias artesanales, donde se pueden encontrar tejidos, mates y productos elaborados de forma artesanal.
- Conocer la Iglesia de Santa Rosa de Lima, una histórica capilla del siglo XIX con gran valor cultural.
- Explorar sitios arqueológicos como Antigüito y Pueblo Viejo, que reflejan la historia ancestral de la región.
- Disfrutar del turismo rural, con experiencias que incluyen gastronomía local y contacto directo con la comunidad.
Además, muchos habitantes ofrecen servicios como guías, hospedaje y comidas típicas, lo que permite una experiencia cercana y auténtica.
Dónde queda Caspalá
Caspalá se encuentra en el departamento Valle Grande, en una zona montañosa de la provincia de Jujuy.
Rodeado de cerros y paisajes naturales únicos, forma parte de una región poco explorada, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan lugares fuera del circuito turístico tradicional.
Cómo llegar a Caspalá
Para llegar a Caspalá, primero es necesario viajar hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy. Desde allí, se continúa hacia la región de los Valles y luego por caminos de montaña que atraviesan paisajes impactantes.
El acceso incluye tramos de rutas sinuosas, pero el recorrido es parte de la experiencia, ya que ofrece vistas únicas del norte argentino.
En definitiva, Caspalá es un destino que combina naturaleza, cultura y tranquilidad, ideal para quienes buscan descubrir uno de los secretos mejor guardados de Jujuy.
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