Jujuy: el pueblo con menos de 300 habitantes que tiene unos paisajes de otro mundo

Dónde queda Caspalá

Caspalá se encuentra en el departamento Valle Grande, en una zona montañosa de la provincia de Jujuy.

Rodeado de cerros y paisajes naturales únicos, forma parte de una región poco explorada, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan lugares fuera del circuito turístico tradicional.

Cómo llegar a Caspalá

Para llegar a Caspalá, primero es necesario viajar hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy. Desde allí, se continúa hacia la región de los Valles y luego por caminos de montaña que atraviesan paisajes impactantes.

El acceso incluye tramos de rutas sinuosas, pero el recorrido es parte de la experiencia, ya que ofrece vistas únicas del norte argentino.

En definitiva, Caspalá es un destino que combina naturaleza, cultura y tranquilidad, ideal para quienes buscan descubrir uno de los secretos mejor guardados de Jujuy.