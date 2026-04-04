Oscar Wilde: "En este mundo sólo hay dos tragedias: una es no conseguir lo que deseas y la otra conseguirlo"

Así, el individuo queda atrapado entre la frustración de no alcanzar y el desencanto de haber alcanzado. Su planteo también funciona como una crítica a la forma en que la sociedad define lo que “debería” hacernos felices. Wilde pone en duda esas certezas y sugiere que muchas veces perseguimos deseos que no nacen de nosotros, sino de lo que creemos que los demás valoran.