Oscar Wilde: "En este mundo sólo hay dos tragedias: una es no conseguir lo que deseas y la otra conseguirlo"
Figura central del esteticismo y autor de la obra ‘El retrato de Dorian Gray’, cuestionaba las normas sociales a través de la literatura. Los detalles en la nota.
“En este mundo sólo hay dos tragedias: una es no conseguir lo que deseas y la otra conseguirlo”, señaló el talentoso y reconocido escritor Oscar Wilde. Ese equilibrio entre ironía, crítica y belleza convirtió a la cita en una de las más representativas y conocidas del autor.
Wilde fue un escritor y dramaturgo irlandés que se destacó a fines del siglo XIX por su ingenio, su estilo y su capacidad para cuestionar las normas sociales a través de la literatura. Figura central del esteticismo, fue el autor de la obra ‘El retrato de Dorian Gray’.
La reflexión del escritor Oscar Wilde
Para el autor, el problema no está solo en no alcanzar lo que uno quiere, sino también en descubrir que, una vez logrado, ese objetivo no llena el vacío que prometía resolver. En ese punto, el deseo deja de ser impulso y se transforma en una trampa.
A lo largo de su obra, Wilde expone cómo las aspiraciones humanas, ya sea el éxito, la belleza o el reconocimiento, se construyen sobre expectativas idealizadas. Cuando esas metas se concretan, la realidad es menos perfecta de lo imaginado, o pierde valor al dejar de ser un anhelo.
Así, el individuo queda atrapado entre la frustración de no alcanzar y el desencanto de haber alcanzado. Su planteo también funciona como una crítica a la forma en que la sociedad define lo que “debería” hacernos felices. Wilde pone en duda esas certezas y sugiere que muchas veces perseguimos deseos que no nacen de nosotros, sino de lo que creemos que los demás valoran.
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