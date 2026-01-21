Cuál es el mejor día y horario para comprar pasajes de avión

Al momento planificar un viaje, nada puede dejarse librado al azar si la idea es disfrutarlo al máximo. La elección del lugar, el itinerario y, sobre todo, cómo llegar hasta allí, son decisiones que marcan la experiencia desde el primer momento. Mientras algunos prefieren recorrer kilómetros por ruta, otros priorizan la rapidez y comodidad que ofrece el avión.