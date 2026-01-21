Cuál es el mejor día y horario para comprar pasajes de avión
Si bien los precios de los boletos suele ser un obstáculo, existen diferentes estrategias para alivianar los gatos. Los detalles en la nota.
Al momento planificar un viaje, nada puede dejarse librado al azar si la idea es disfrutarlo al máximo. La elección del lugar, el itinerario y, sobre todo, cómo llegar hasta allí, son decisiones que marcan la experiencia desde el primer momento. Mientras algunos prefieren recorrer kilómetros por ruta, otros priorizan la rapidez y comodidad que ofrece el avión.
Sin embargo, viajar vía aérea no siempre resulta accesible. El valor de los pasajes suele ser uno de los gastos más altos y, en muchos casos, se presenta como el gran obstáculo a sortear. Por este motivo, la organización es clave: saber cuándo comprar y anticiparse a las fechas del viaje es determinante para aliviar los costos.
Con cuánta anticipación hay que reservar
Comprar pasajes con tiempo marca una diferencia clave en el precio final. Los expertos coinciden en que dejar la compra para último momento no es una buena idea: lo más conveniente es reservar con varias semanas de anticipación, ya que la demora encarece el valor del vuelo.
Actualmente, plataformas como KAYAK y Skyscanner facilitan la búsqueda gracias a sistemas que evalúan el comportamiento de las tarifas, avisan cuándo conviene comprar y sugieren fechas alternativas para quienes tienen flexibilidad en su agenda.
Además, no solo importa el cuándo, sino también el cómo. Los domingos presentan mayor movimiento, por ende tienen precios más elevados, mientras que realizar la compra en horarios de baja demanda, como durante la noche o la madrugada, puede traducirse en un ahorro significativo para el bolsillo.
De esta manera, una planificación anticipada no solo ayuda a gastar menos, sino que también permite organizar el viaje con mayor tranquilidad y disfrutarlo desde el primer momento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario