Golpe de maquininha en Brasil: otra razón para elegir Mar del Plata y la Costa Atlántica
El tiempo le dio la razón al dueño del Balneario 12 de Mar del Plata: vacacionar en la Argentina es mejor que hacerlo en Brasil.
El llamado “golpe de maquininha”, una modalidad de estafa que afecta a turistas en Brasil, volvió a encender las alertas entre quienes planeaban viajar al exterior y reforzó un viejo debate: ¿conviene vacacionar afuera o apostar por destinos nacionales? En ese contexto, Mar del Plata y la Costa Atlántica argentina reaparecen como una opción segura, cercana y cada vez más defendida por los propios viajeros.
La estafa, denunciada en redes sociales y foros turísticos, ocurre cuando comerciantes o vendedores ambulantes manipulan la terminal de pago, cobran montos superiores a los acordados o directamente clonan datos de tarjetas. Muchos turistas aseguran que detectaron el fraude recién al revisar el resumen bancario, cuando ya era tarde para reclamar.
El dueño del Balneario 12, un adelantado
Hace dos años el dueño del Balneario 12 de Punta Mogotes, Augusto Digiovanni, defendió fuerte a los servicios de las playas argentinas, en desmedro de las opciones de Brasil y su video fue uno de los más vistos del año.
Para este año, Digiovanni jugó más con el humor, ácido, pero destacó: "Esta temporada tenemos la cabeza puesta en brindar servicios, que la gente que venga se vaya contenta y con ganas de volver. Por suerte nos va muy bien, sale el sol y llenamos, que los demás hagan lo que quieran".
“En Brasil tenés que estar mirando la maquinita todo el tiempo”
Las experiencias negativas no tardaron en viralizarse. En redes sociales, varios usuarios compararon la situación con vacacionar en la Argentina y no dudaron en defender a Mar del Plata.
“En Brasil tenés que estar mirando la maquinita todo el tiempo, acá pagás tranquilo”, escribió un turista que este verano eligió la Costa Atlántica.
Otro fue más directo: “Prefiero gastar mis pesos en Mar del Plata antes que volver con un dolor de cabeza por una estafa”.
Mar del Plata: El refugio de la "vieja confiable"
Ante este escenario de inseguridad financiera, Mar del Plata y la Costa Atlántica resurgen no solo como una opción económica, sino como un puerto seguro. La posibilidad de manejar efectivo, usar aplicaciones locales como Cuenta DNI o simplemente estar en un entorno donde se conoce "la jugada", ha revitalizado el orgullo por la costa nacional.
En las redes sociales, la defensa de "La Feliz" frente a los peligros de Brasil no se hizo esperar. Frases de turistas y figuras locales sintetizan el sentimiento general:
- "Mirá lo que es esto, en serio lo comparan con Brasil...", dijo un hombre canoso, sentado en una mesa de una playa marplatense ante la atenta mirada de varias personas.
- "En Mardel, el único riesgo es que te robe una gaviota el churro, pero no te vacían la caja de ahorro", bromeó un usuario en X (ex Twitter), comparando los arrebatos playeros con la sofisticación delictiva brasileña.
- "Prefiero mil veces el vientito de Mogotes que estar sufriendo cada vez que paso la tarjeta por un coco. Acá me cuidan y entiendo el idioma", aseguró una madre de familia que decidió cambiar Camboriú por Punta Mogotes a último momento.
- "Brasil es lindo, pero la tranquilidad de dormir sin pensar si mañana tengo saldo para el hotel no tiene precio. Mar del Plata te da esa paz", sentenció un habitué de la zona de Güemes.
El veredicto del verano
La cercanía, la ausencia de fronteras y, fundamentalmente, la protección frente a estafas tecnológicas internacionales, están haciendo que la temporada 2026 en Argentina sea un éxito inesperado. Mar del Plata ofrece hoy algo que los posnets alterados de Brasil no pueden garantizar: la certeza de que tus ahorros volverán a casa con vos.
