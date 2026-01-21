Golpe de maquininha en Brasil: otra razón para elegir Mar del Plata y la Costa Atlántica

“En Brasil tenés que estar mirando la maquinita todo el tiempo, acá pagás tranquilo”, escribió un turista que este verano eligió la Costa Atlántica.

Otro fue más directo: “Prefiero gastar mis pesos en Mar del Plata antes que volver con un dolor de cabeza por una estafa”.

Mar del Plata: El refugio de la "vieja confiable"

Ante este escenario de inseguridad financiera, Mar del Plata y la Costa Atlántica resurgen no solo como una opción económica, sino como un puerto seguro. La posibilidad de manejar efectivo, usar aplicaciones locales como Cuenta DNI o simplemente estar en un entorno donde se conoce "la jugada", ha revitalizado el orgullo por la costa nacional.

En las redes sociales, la defensa de "La Feliz" frente a los peligros de Brasil no se hizo esperar. Frases de turistas y figuras locales sintetizan el sentimiento general:

"Mirá lo que es esto, en serio lo comparan con Brasil... ", dijo un hombre canoso, sentado en una mesa de una playa marplatense ante la atenta mirada de varias personas.

"En Mardel, el único riesgo es que te robe una gaviota el churro, pero no te vacían la caja de ahorro", bromeó un usuario en X (ex Twitter), comparando los arrebatos playeros con la sofisticación delictiva brasileña.

"Prefiero mil veces el vientito de Mogotes que estar sufriendo cada vez que paso la tarjeta por un coco. Acá me cuidan y entiendo el idioma", aseguró una madre de familia que decidió cambiar Camboriú por Punta Mogotes a último momento.

"Brasil es lindo, pero la tranquilidad de dormir sin pensar si mañana tengo saldo para el hotel no tiene precio. Mar del Plata te da esa paz", sentenció un habitué de la zona de Güemes.

El veredicto del verano

La cercanía, la ausencia de fronteras y, fundamentalmente, la protección frente a estafas tecnológicas internacionales, están haciendo que la temporada 2026 en Argentina sea un éxito inesperado. Mar del Plata ofrece hoy algo que los posnets alterados de Brasil no pueden garantizar: la certeza de que tus ahorros volverán a casa con vos.