Alerta en Brasil: qué es el "golpe da maquininha" que vacía cuentas
Turistas argentinos sufren nuevas estafas con pagos QR en vacaciones. Consejos para usar Pix en Brasil y evitar el robo de dinero de tu billetera virtual.
La temporada de vacaciones de verano trajo consigo una nueva modalidad delictiva que preocupa a los turistas. El denominado "golpe da maquininha" es una de las trampas más frecuentes para quienes viajan a Brasil y utilizan pagos digitales. Expertos en ciberseguridad advierten sobre cómo proteger el dinero al abonar consumos con billeteras virtuales.
Esta estafa se basa en un descuido de segundos. Ocurre cuando el comerciante o vendedor ambulante adultera el valor en la terminal de cobro (la "maquinita") aprovechando la distracción del cliente, o bien cuando la pantalla está dañada y no muestra el monto real. El turista cree estar pagando una cifra menor, pero al confirmar la operación, se debita un monto mucho más elevado de su cuenta.
Cómo evitar estafas en Brasil al pagar con Pix
Todos los argentinos que viajan a Brasil lo repiten como loro: el sistema de pagos instantáneos Pix se consolidó como el favorito ya que permite debitar pesos directamente desde aplicaciones como Mercado Pago. La gran ventaja de esta herramienta frente al "golpe da maquininha" es que funciona como un filtro de seguridad: la app obliga al usuario a visualizar el importe exacto en reales y su conversión a pesos antes de dar el "ok" final.
Para blindar las operaciones y no sufrir sorpresas desagradables en el resumen, los especialistas recomiendan seguir una guía de seis pasos esenciales:
-
Validar el monto: Es la regla de oro. Siempre revisá en la pantalla de tu celular que el número coincida con lo pactado.
Atención a la "Chave Pix": Si ingresás el pago manualmente (por mail o teléfono), chequeá letra por letra los datos del destinatario.
Biometría activada: Mantené el celular bloqueado y configurá el reconocimiento facial para validar pagos. Nunca lo dejes desbloqueado en la playa.
Ignorar contactos sospechosos: El soporte técnico siempre es dentro de la app. Desestimá mensajes de WhatsApp pidiendo claves.
Alertas en tiempo real: Activá las notificaciones para detectar al instante cualquier consumo extraño.
Denuncia inmediata: Si tenés dudas, reportá el movimiento desde la sección de Ayuda de tu billetera.
La clave para evitar el golpe da maquininha
El uso de tecnología biométrica y la verificación en dos pasos son barreras efectivas contra el fraude. A diferencia del efectivo o las tarjetas físicas, donde el control es menor, el pago digital ofrece una trazabilidad que ayuda a gestionar reclamos en caso de ser víctima de un engaño.
