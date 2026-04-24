 Brasil 2026: el destino con playas increíbles ideal para visitar en cualquier momento

Embed - QUÉ HACER EN ILHA GRANDE 2026 | Excursiones imperdibles y playas paradisíacas

Qué se puede hacer en Ilha Grande

Dentro de la propuesta de Brasil y turismo, Ilha Grande se destaca por una amplia variedad de actividades al aire libre pensadas para aprovechar al máximo su entorno natural:

Recorrer sus 106 playas paradisíacas , con imperdibles como Lopes Mendes , famosa por su arena blanca y olas ideales para el surf , o las más tranquilas Dois Rios y Aventureiro , perfectas para quienes buscan desconexión total

, con imperdibles como , famosa por su arena blanca y olas ideales para el , o las más tranquilas y , perfectas para quienes buscan desconexión total Hacer snorkel y buceo en la costa norte, especialmente en la Laguna Azul , donde el agua transparente permite ver peces tropicales en su hábitat natural

en la costa norte, especialmente en la , donde el agua transparente permite ver en su hábitat natural Visitar cascadas escondidas cerca de Playa Feiticeira , un rincón ideal para relajarse y refrescarse en plena naturaleza

cerca de , un rincón ideal para relajarse y refrescarse en plena naturaleza Realizar trekkings por las clásicas trilhas , senderos que atraviesan la mata atlántica con distintos niveles de dificultad

por las clásicas , senderos que atraviesan la con distintos niveles de dificultad Sumarse a excursiones en barco que salen desde Vila do Abraão , el centro turístico donde se concentran alojamientos, restaurantes y agencias

que salen desde , el centro turístico donde se concentran alojamientos, restaurantes y agencias Probar la gastronomía local, con protagonismo del pescado fresco servido en las playas durante paseos organizados

Este combo de experiencias convierte a la isla en uno de los destinos más completos de Brasil y turismo, ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y relax en un solo lugar.

Dónde queda Ilha Grande

En el mapa de Brasil y turismo, Ilha Grande se ubica sobre el litoral del estado de Río de Janeiro, a unos 125 kilómetros al oeste de la ciudad. Este destino paradisíaco integra el archipiélago de Angra dos Reis, aunque no es obligatorio llegar hasta allí para acceder a la isla.

Una de las opciones más elegidas es salir desde Conceição de Jacareí, ubicado a unos 30 kilómetros antes de Angra, donde parten embarcaciones, escunas y fast boats con rumbo directo a este rincón natural.

Con una superficie de 193 km², Ilha Grande es reconocida como un verdadero santuario ecológico dentro de Brasil y turismo. La ausencia total de autos permite conservar intacto su entorno, que se divide entre el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro. Esta combinación crea un escenario ideal para quienes buscan naturaleza pura, a solo tres horas de vuelo desde Buenos Aires.

Cómo llegar a Ilha Grande

Para quienes analizan opciones de Brasil y turismo, llegar a Ilha Grande desde Argentina es un proceso sencillo. El primer tramo consiste en un vuelo de unas tres horas hasta Río de Janeiro. Ya en destino, hay dos accesos principales hacia la isla: Angra dos Reis y Conceição de Jacareí, esta última ubicada 30 kilómetros antes y con menor nivel de concurrencia.

Desde ambos puntos parten de forma regular escunas y fast boats, que conectan con Vila do Abraão, el centro turístico más importante de la isla. El traslado en barco suele demorar entre 1 y 2 horas, según el tipo de embarcación y las condiciones del mar, completando así una experiencia clave dentro de Brasil y turismo.