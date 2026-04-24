Brasil 2026: el destino con playas increíbles ideal para visitar en cualquier momento
Con Brasil y turismo en foco, este destino integra un archipiélago ideal para explorar algunas de las playas y costas más espectaculares del país.
En el universo de Brasil y turismo, Ilha Grande se posiciona como uno de los destinos paradisíacos más impactantes del país. A solo 125 kilómetros de Río de Janeiro, esta isla se convirtió en una de las grandes joyas del litoral carioca, elegida por quienes buscan naturaleza en estado puro.
Entre sus principales atractivos aparece la famosa playa Lopes Mendes, reconocida a nivel mundial por su arena blanca y sus aguas cristalinas. Este escenario la transforma en una de las playas más lindas del mundo, ideal para turistas argentinos que planifican sus vacaciones en Brasil durante los primeros meses del año.
Con una superficie de 193 km², Ilha Grande despliega una combinación única de selva tropical, montañas y más de 100 playas distribuidas entre el Parque Estatal y el Parque Marítimo Aventureiro. Un dato clave para el turismo ecológico: no hay rutas ni autos, lo que garantiza un entorno natural intacto. Para moverse, solo se puede recorrer la isla a través de senderos o en embarcaciones, lo que potencia la conexión con el paisaje.
El contraste geográfico es otro de los puntos fuertes de este destino de Brasil y turismo. Mientras la costa norte ofrece aguas calmas ideales para el snorkel y el buceo, el sector sur presenta playas más agrestes, abiertas al océano y con un perfil mucho más salvaje.
Desde Vila do Abraão, el principal centro de la isla, se pueden organizar múltiples actividades: desde trekking en la selva, visitas a cascadas escondidas o excursiones para nadar entre peces tropicales. Todo, con el respaldo de guías locales que conocen cada rincón de este paraíso natural.
Qué se puede hacer en Ilha Grande
Dentro de la propuesta de Brasil y turismo, Ilha Grande se destaca por una amplia variedad de actividades al aire libre pensadas para aprovechar al máximo su entorno natural:
- Recorrer sus 106 playas paradisíacas, con imperdibles como Lopes Mendes, famosa por su arena blanca y olas ideales para el surf, o las más tranquilas Dois Rios y Aventureiro, perfectas para quienes buscan desconexión total
- Hacer snorkel y buceo en la costa norte, especialmente en la Laguna Azul, donde el agua transparente permite ver peces tropicales en su hábitat natural
- Visitar cascadas escondidas cerca de Playa Feiticeira, un rincón ideal para relajarse y refrescarse en plena naturaleza
- Realizar trekkings por las clásicas trilhas, senderos que atraviesan la mata atlántica con distintos niveles de dificultad
- Sumarse a excursiones en barco que salen desde Vila do Abraão, el centro turístico donde se concentran alojamientos, restaurantes y agencias
- Probar la gastronomía local, con protagonismo del pescado fresco servido en las playas durante paseos organizados
Este combo de experiencias convierte a la isla en uno de los destinos más completos de Brasil y turismo, ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y relax en un solo lugar.
Dónde queda Ilha Grande
En el mapa de Brasil y turismo, Ilha Grande se ubica sobre el litoral del estado de Río de Janeiro, a unos 125 kilómetros al oeste de la ciudad. Este destino paradisíaco integra el archipiélago de Angra dos Reis, aunque no es obligatorio llegar hasta allí para acceder a la isla.
Una de las opciones más elegidas es salir desde Conceição de Jacareí, ubicado a unos 30 kilómetros antes de Angra, donde parten embarcaciones, escunas y fast boats con rumbo directo a este rincón natural.
Con una superficie de 193 km², Ilha Grande es reconocida como un verdadero santuario ecológico dentro de Brasil y turismo. La ausencia total de autos permite conservar intacto su entorno, que se divide entre el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro. Esta combinación crea un escenario ideal para quienes buscan naturaleza pura, a solo tres horas de vuelo desde Buenos Aires.
Cómo llegar a Ilha Grande
Para quienes analizan opciones de Brasil y turismo, llegar a Ilha Grande desde Argentina es un proceso sencillo. El primer tramo consiste en un vuelo de unas tres horas hasta Río de Janeiro. Ya en destino, hay dos accesos principales hacia la isla: Angra dos Reis y Conceição de Jacareí, esta última ubicada 30 kilómetros antes y con menor nivel de concurrencia.
Desde ambos puntos parten de forma regular escunas y fast boats, que conectan con Vila do Abraão, el centro turístico más importante de la isla. El traslado en barco suele demorar entre 1 y 2 horas, según el tipo de embarcación y las condiciones del mar, completando así una experiencia clave dentro de Brasil y turismo.
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