Llega el tormentón de todos los tiempos con ráfagas que superan la velocidad máxima de un auto en una avenida
Un severo tormentón pondrá en alerta máxima a la Patagonia y el sur de Buenos Aires. Conocé cuándo llegarán las ráfagas extremas y el oleaje.
Un inusual sistema de baja presión desatará un evento meteorológico de altísimo impacto. Este peligroso tormentón avanzará rápidamente sobre la franja costera de la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires, provocando intensas lluvias y ráfagas de viento capaces de superar ampliamente los límites de velocidad vehicular.
Cuándo impacta el tormentón en Buenos Aires y la Patagonia
Durante la jornada del sábado 25 de abril, la corriente en chorro polar comenzará a organizar una potente baja presión. Este desarrollo provocará un aumento significativo en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas cercanas a los 90 km/h en zonas como Comodoro Rivadavia, que además estarán acompañadas de lluvias y nevadas dispersas en la región sur.
IMPORTANTE: Los trenes de dos pisos con última tecnología que compró un Gobierno con cargadores USB, LED y baño privado
Sin embargo, el escenario más crítico y peligroso llegará el domingo 26 de abril. El profundo sistema se moverá hacia el noreste, ubicándose al este de la Península Valdés y desatando vientos extremos que superarán los 100 km/h sobre la costa rionegrina y la zona de Viedma.
Esta severa alerta climática también golpeará de lleno a la costa de la provincia de Buenos Aires. Las ráfagas extremas castigarán fuertemente al sur del territorio bonaerense, con un impacto muy claro sobre la ciudad de Mar del Plata, donde los vientos superarán los 80 km/h y se registrará un oleaje marítimo verdaderamente intenso y de altísimo poder erosivo
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario