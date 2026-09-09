Cuáles son los cinco signos que modificarán su rumbo durante septiembre

Para los nacidos bajo este signo, el cambio de rumbo estará especialmente relacionado con una decisión personal. Puede tratarse de cerrar una relación, cambiar de trabajo, independizarse, comenzar un proyecto propio o tomar finalmente una determinación que venía siendo postergada.

La energía de esta Luna Llena puede hacer que Aries deje de esperar el momento perfecto y actúe.

Géminis: un giro inesperado que obliga a cambiar de planes

Géminis estará atravesado por un movimiento especialmente significativo: Urano comenzará su fase retrógrada en este signo el 10 de septiembre. En astrología, Urano está asociado con cambios repentinos, libertad, innovación y rupturas con estructuras que ya quedaron viejas.

El cambio de rumbo para Géminis puede aparecer primero de manera interna. Una idea, una inquietud o una necesidad de independencia puede comenzar a crecer hasta hacer imposible continuar de la misma manera.

En algunos casos, esto podría traducirse en un cambio de trabajo, una mudanza, una nueva actividad o una transformación importante en la manera de relacionarse con los demás.

Leo: una etapa de mayor protagonismo y acción

Leo también tendrá un fuerte impulso hacia el cambio durante la segunda mitad de septiembre. Marte ingresará en este signo el 28 de septiembre, aportando una energía asociada con la acción, la iniciativa y la necesidad de ir detrás de aquello que se desea.

El cambio de rumbo estará vinculado con proyectos personales, ambiciones y decisiones que requieren valentía. Leo puede sentir que ya no quiere permanecer en segundo plano y comenzar a tomar una posición mucho más activa frente a una situación que venía generando dudas.

En el plano laboral, esto puede traducirse en asumir un nuevo desafío o animarse a mostrar una capacidad que hasta ahora permanecía escondida. En el amor, también puede haber definiciones: iniciar una relación, avanzar hacia una nueva etapa o ponerle punto final a un vínculo que perdió fuerza.

Libra: cambios importantes en el amor y los vínculos

Libra tendrá un septiembre especialmente movilizador en materia de relaciones. Mercurio ingresará en este signo el 10 de septiembre y el Sol llegará a Libra el 23, mientras que la Luna Llena del 26 se producirá en el signo opuesto, Aries.

El cambio de rumbo para Libra estará relacionado con la manera de vincularse. Puede aparecer una conversación que modifique una relación, una decisión respecto de una pareja o incluso la necesidad de establecer nuevos límites con alguien cercano.