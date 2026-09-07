Los signos que enfrentarán mayor tensión durante el transcurso del inicio del mes

La Luna Nueva aparece, en este caso, como una oportunidad para dejar atrás situaciones que ya no funcionan y buscar mayor equilibrio. En especial, las relaciones personales podrían atravesar una etapa de revisión que lleve a Piscis a cerrar ciclos y priorizar vínculos más saludables.

Finalmente, Capricornio ocupa el puesto número doce, convirtiéndose en el signo ubicado en la posición más baja del ranking. Durante estos días, los asuntos pendientes podrían generar preocupación y aumentar la sensación de presión.

Para Capricornio, el desafío estará en tomar una decisión que viene postergando. Según las predicciones de Esperanza Gracia, hacerlo podría abrir nuevos caminos y modificar la manera en la que observa determinadas situaciones.

A pesar de ocupar los últimos puestos, los tres signos cuentan con posibilidades de revertir las dificultades iniciales. Sagitario deberá aprovechar las oportunidades, Piscis aceptar los cambios y Capricornio animarse a decidir, convirtiendo un comienzo de mes más complejo en una etapa de transformación.