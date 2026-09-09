Malvinas: la fuerte advertencia del Reino Unido a Javier Milei tras el reclamo argentino

La postura británica también fue reafirmada recientemente por el canciller Ed Miliband, quien sostuvo que Londres mantendrá su defensa del principio de autodeterminación de los isleños. En paralelo, otros integrantes del gobierno de Burnham reforzaron públicamente el mismo mensaje. La tensión diplomática se da, además, en un contexto en el que la cuestión de los recursos naturales volvió a ocupar un lugar central.

Una disputa que vuelve a ganar protagonismo

La discusión por la soberanía de las Malvinas atraviesa una nueva etapa de tensión luego de varios movimientos políticos y diplomáticos. El libertario volvió a colocar el reclamo argentino en el centro de su agenda y vinculó la cuestión con una estrategia más amplia para fortalecer la presencia del país en el Atlántico Sur.

En ese escenario, el Reino Unido respondió con una postura igualmente firme. El gobierno de Burnham sostiene que la voluntad de los habitantes de las islas constituye uno de sus principales argumentos para mantener el actual estatus del archipiélago. De hecho, Londres recuerda el referéndum realizado en 2013, cuando una amplia mayoría de los habitantes votó a favor de continuar como territorio británico de ultramar.

Así, mientras la Argentina mantiene su reclamo histórico de soberanía y busca reforzar su posición mediante herramientas diplomáticas, económicas y estratégicas, el Reino Unido insiste en que no modificará su postura. Las declaraciones de Burnham reflejan que, por ahora, Londres no contempla ceder terreno en la disputa por las Malvinas.