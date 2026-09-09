Descuentos para jubilados: promociones vigentes en los principales supermercados
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados en septiembre
Entre los supermercados que aparecen vinculados al programa se encuentran Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar.
La presencia de una cadena dentro del programa no significa necesariamente que todas sus sucursales tengan las mismas promociones. Por eso, antes de realizar una compra es importante revisar las condiciones correspondientes al comercio y a la localidad.
En algunos casos, el descuento se aplica directamente al momento de pagar. En otros, funciona mediante un reintegro que se acredita posteriormente en la cuenta asociada al medio de pago.
Descuentos para jubilados y pensionados en Coto
Coto ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados mediante su programa de beneficios. De acuerdo con las condiciones informadas en el material de referencia, la promoción no establece un tope de reintegro.
El descuento comprende distintos rubros del supermercado, aunque existen productos y categorías excluidas. Entre las exclusiones mencionadas figuran carnes, electrodomésticos y determinadas marcas seleccionadas.
En el caso de los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Nación, existe además un reintegro bancario del 5% mediante BNA+ MODO, sujeto al límite establecido por la entidad bancaria.
De esta manera, quienes utilicen este medio de pago pueden acceder a un descuento propio del supermercado y eventualmente sumar el reintegro correspondiente al banco, siempre que ambas promociones sean acumulables para la operación realizada.
Descuentos para jubilados y pensionados en Carrefour
Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSeS que se encuentren registrados en Mi Carrefour.
La promoción tiene un tope de hasta $35.000, por lo que el ahorro máximo dependerá del monto de la compra y de las condiciones vigentes al momento de utilizar el beneficio.
El descuento se aplica en línea de caja y alcanza a diferentes formatos de la cadena. Según las condiciones mencionadas en el material de referencia, el beneficio se encuentra disponible durante los primeros días de la semana.
Además del descuento propio de Carrefour, algunos clientes pueden acceder a promociones bancarias. Banco Nación incluye a Carrefour entre las cadenas alcanzadas por su esquema de reintegros para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.
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