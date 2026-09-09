Descuentos para jubilados: promociones vigentes en los principales supermercados

Descuentos para jubilados y pensionados en Coto

Coto ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados mediante su programa de beneficios. De acuerdo con las condiciones informadas en el material de referencia, la promoción no establece un tope de reintegro.

El descuento comprende distintos rubros del supermercado, aunque existen productos y categorías excluidas. Entre las exclusiones mencionadas figuran carnes, electrodomésticos y determinadas marcas seleccionadas.

En el caso de los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Nación, existe además un reintegro bancario del 5% mediante BNA+ MODO, sujeto al límite establecido por la entidad bancaria.

De esta manera, quienes utilicen este medio de pago pueden acceder a un descuento propio del supermercado y eventualmente sumar el reintegro correspondiente al banco, siempre que ambas promociones sean acumulables para la operación realizada.

Descuentos para jubilados y pensionados en Carrefour

Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSeS que se encuentren registrados en Mi Carrefour.

La promoción tiene un tope de hasta $35.000, por lo que el ahorro máximo dependerá del monto de la compra y de las condiciones vigentes al momento de utilizar el beneficio.

El descuento se aplica en línea de caja y alcanza a diferentes formatos de la cadena. Según las condiciones mencionadas en el material de referencia, el beneficio se encuentra disponible durante los primeros días de la semana.

Además del descuento propio de Carrefour, algunos clientes pueden acceder a promociones bancarias. Banco Nación incluye a Carrefour entre las cadenas alcanzadas por su esquema de reintegros para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.