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Cuáles son los ejercicios que ayudan a reemplazar los entrenamientos largos

Lifestyle

Una de las ventajas de estos movimientos es que se realizan sin ningún tipo de equipamiento especial. Descubrí los detalles en la nota.

Los especialistas aconsejan realizar este ejercicio entre dos y tres veces por semana. 

Los especialistas aconsejan realizar este ejercicio entre dos y tres veces por semana. 

Mantenerse activo y realizar ejercicio de forma frecuente es clave para cuidar la salud y prevenir enfermedades como problemas cardiovasculares o metabólicos. Además, el entrenamiento no solo tiene un impacto más que positivo en el cuerpo, sino también en la mente, mejorando el bienestar general.

En la actualidad existen ejercicios cortos e intensos que ofrecen los mismos resultados que los entrenamientos largos. Una de las claves de estos movimientos es que se pueden realizar en cualquier momento del día y sin necesidad de acudir a un equipamientos especial y costoso.

La rutina de ejercicios para estar en forma

Estos son algunos de los mejores ejercicios para reemplazar los entrenamientos largos. Los especialistas aconsejan realizarlos entre dos y tres veces por semana para obtener buenos resultados sin sobrecargar el cuerpo.

Gimnasio
En la actualidad ya no es necesarios largas sesiones de entrenamientos en gimnasios.

En la actualidad ya no es necesarios largas sesiones de entrenamientos en gimnasios.

  • Sentadilla asistida: simular el gesto de sentarse y frenar antes de tocar la silla, activando piernas y zona media
  • Flexiones en pared: apoyar las manos en la pared y flexionar los codos de forma controlada, trabajando pecho, hombros y brazos
  • Marcha en el lugar: elevar las rodillas de manera alternada para activar la circulación y la resistencia
  • Elevación de talones: levantar los talones de forma repetida para fortalecer pantorrillas y tobillos
  • Elevación lateral de pierna: sostenerse de un apoyo y elevar una pierna hacia el costado, enfocando el trabajo en caderas
  • Rotaciones de brazos: realizar círculos con los brazos extendidos para mejorar la movilidad de hombros
  • Rodillas al pecho sentado: levantar las rodillas de forma alternada desde una silla, activando el abdomen
  • Giros de tronco sentado: rotar el torso de manera controlada hacia ambos lados para mejorar la movilidad
  • Estiramiento de pantorrillas: apoyar las manos en la pared y estirar una pierna hacia atrás para liberar tensión
  • Equilibrio en un pie: mantener el peso del cuerpo sobre una pierna durante unos segundos para trabajar la estabilidad

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