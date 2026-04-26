Cuáles son los ejercicios que ayudan a reemplazar los entrenamientos largos
Una de las ventajas de estos movimientos es que se realizan sin ningún tipo de equipamiento especial. Descubrí los detalles en la nota.
Mantenerse activo y realizar ejercicio de forma frecuente es clave para cuidar la salud y prevenir enfermedades como problemas cardiovasculares o metabólicos. Además, el entrenamiento no solo tiene un impacto más que positivo en el cuerpo, sino también en la mente, mejorando el bienestar general.
En la actualidad existen ejercicios cortos e intensos que ofrecen los mismos resultados que los entrenamientos largos. Una de las claves de estos movimientos es que se pueden realizar en cualquier momento del día y sin necesidad de acudir a un equipamientos especial y costoso.
La rutina de ejercicios para estar en forma
Estos son algunos de los mejores ejercicios para reemplazar los entrenamientos largos. Los especialistas aconsejan realizarlos entre dos y tres veces por semana para obtener buenos resultados sin sobrecargar el cuerpo.
- Sentadilla asistida: simular el gesto de sentarse y frenar antes de tocar la silla, activando piernas y zona media
- Flexiones en pared: apoyar las manos en la pared y flexionar los codos de forma controlada, trabajando pecho, hombros y brazos
- Marcha en el lugar: elevar las rodillas de manera alternada para activar la circulación y la resistencia
- Elevación de talones: levantar los talones de forma repetida para fortalecer pantorrillas y tobillos
- Elevación lateral de pierna: sostenerse de un apoyo y elevar una pierna hacia el costado, enfocando el trabajo en caderas
- Rotaciones de brazos: realizar círculos con los brazos extendidos para mejorar la movilidad de hombros
- Rodillas al pecho sentado: levantar las rodillas de forma alternada desde una silla, activando el abdomen
- Giros de tronco sentado: rotar el torso de manera controlada hacia ambos lados para mejorar la movilidad
- Estiramiento de pantorrillas: apoyar las manos en la pared y estirar una pierna hacia atrás para liberar tensión
- Equilibrio en un pie: mantener el peso del cuerpo sobre una pierna durante unos segundos para trabajar la estabilidad
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