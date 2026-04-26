Entrenamiento: conocé la gran rutina de cinco ejercicios claves para lograr tener tu abdomen fuerte y sano ya
Tener un core fuerte evita las lesiones y mejora tu postura corporal. Descubrí acá cómo hacer esta gran rutina de cinco pasos desde la comodidad de tu casa hoy.
Trabajar el abdomen dejó de ser solo una cuestión estética y pasó a ser clave para la salud y el bienestar integral. Un core fuerte mejora la postura, ayuda a evitar lesiones y facilita los movimientos del día a día. Mantener activa esta zona impacta de forma directa en la salud de la columna, por lo que cada vez más personas buscan ejercicios simples y efectivos.
En ese contexto, disciplinas como el pilates, el CrossFit y el entrenamiento funcional impulsaron una mirada más completa sobre el cuerpo. El core incluye los músculos abdominales, lumbares, glúteos y pélvicos, fundamentales para la estabilidad y el control del movimiento. Especialistas en salud y entrenamiento coinciden en que fortalecer esta área reduce el dolor lumbar, una de las molestias más frecuentes en adultos.
Por eso crecieron las rutinas cortas que combinan fuerza, respiración y control corporal, activando la musculatura profunda sin necesidad de equipamiento. Además, son prácticas versátiles que se adaptan a distintos niveles y a rutinas diarias con poco tiempo disponible.
La rutina de ejercicios recomendada para trabajar el abdomen
Entre las opciones más virales vinculadas a la salud y el entrenamiento abdominal, se destaca la propuesta de Bruna, conocida en redes como @Brunisfit. La creadora comparte una rutina de cinco ejercicios enfocada en el core, que se realiza desde el suelo con una esterilla y una simple botella como apoyo o carga liviana.
La secuencia incluye elevaciones en V, swings con botella, levantamientos de piernas y dos variantes de crunch, pensadas para activar el abdomen de forma integral.
De acuerdo a la influencer, estos movimientos trabajan el recto abdominal, los oblicuos, el transverso y el piramidal, claves para la flexión, la rotación del tronco y la estabilidad. Para potenciar los resultados, recomienda hacer tres rondas de entre 15 y 20 repeticiones por ejercicio.
Con pausas incluidas, la rutina dura menos de 20 minutos, lo que la convierte en una alternativa práctica para mejorar la salud física sin equipamiento profesional y desde casa.
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