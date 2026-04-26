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Entrenamiento: conocé la gran rutina de cinco ejercicios claves para lograr tener tu abdomen fuerte y sano ya

Tener un core fuerte evita las lesiones y mejora tu postura corporal. Descubrí acá cómo hacer esta gran rutina de cinco pasos desde la comodidad de tu casa hoy.

Cómo trabajar el abdomen de manera eficaz y que mejora la salud

Cómo trabajar el abdomen de manera eficaz y que mejora la salud

Trabajar el abdomen dejó de ser solo una cuestión estética y pasó a ser clave para la salud y el bienestar integral. Un core fuerte mejora la postura, ayuda a evitar lesiones y facilita los movimientos del día a día. Mantener activa esta zona impacta de forma directa en la salud de la columna, por lo que cada vez más personas buscan ejercicios simples y efectivos.

En ese contexto, disciplinas como el pilates, el CrossFit y el entrenamiento funcional impulsaron una mirada más completa sobre el cuerpo. El core incluye los músculos abdominales, lumbares, glúteos y pélvicos, fundamentales para la estabilidad y el control del movimiento. Especialistas en salud y entrenamiento coinciden en que fortalecer esta área reduce el dolor lumbar, una de las molestias más frecuentes en adultos.

Por eso crecieron las rutinas cortas que combinan fuerza, respiración y control corporal, activando la musculatura profunda sin necesidad de equipamiento. Además, son prácticas versátiles que se adaptan a distintos niveles y a rutinas diarias con poco tiempo disponible.

La rutina de ejercicios recomendada para trabajar el abdomen

Entre las opciones más virales vinculadas a la salud y el entrenamiento abdominal, se destaca la propuesta de Bruna, conocida en redes como @Brunisfit. La creadora comparte una rutina de cinco ejercicios enfocada en el core, que se realiza desde el suelo con una esterilla y una simple botella como apoyo o carga liviana.

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La secuencia incluye elevaciones en V, swings con botella, levantamientos de piernas y dos variantes de crunch, pensadas para activar el abdomen de forma integral.

De acuerdo a la influencer, estos movimientos trabajan el recto abdominal, los oblicuos, el transverso y el piramidal, claves para la flexión, la rotación del tronco y la estabilidad. Para potenciar los resultados, recomienda hacer tres rondas de entre 15 y 20 repeticiones por ejercicio.

Con pausas incluidas, la rutina dura menos de 20 minutos, lo que la convierte en una alternativa práctica para mejorar la salud física sin equipamiento profesional y desde casa.

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