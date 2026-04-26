Entrenamiento: conocé la gran rutina de cinco ejercicios claves para lograr tener tu abdomen fuerte y sano ya

La secuencia incluye elevaciones en V, swings con botella, levantamientos de piernas y dos variantes de crunch, pensadas para activar el abdomen de forma integral.

De acuerdo a la influencer, estos movimientos trabajan el recto abdominal, los oblicuos, el transverso y el piramidal, claves para la flexión, la rotación del tronco y la estabilidad. Para potenciar los resultados, recomienda hacer tres rondas de entre 15 y 20 repeticiones por ejercicio.

Con pausas incluidas, la rutina dura menos de 20 minutos, lo que la convierte en una alternativa práctica para mejorar la salud física sin equipamiento profesional y desde casa.