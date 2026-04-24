Anmat prohibió un producto que usan los bebés y que podés tener en tu casa

Según la documentación presentada, uno de los lotes había sido elaborado fuera del plazo de adecuación establecido por la normativa vigente, lo que derivó en la decisión de retirarlo del mercado. La medida apunta a garantizar estándares de seguridad y minimizar riesgos para los usuarios, en especial en productos de uso sensible.

La restricción se encuentra establecida en la Disposición 2709/2022 de Abnmat, que internaliza la Resolución Mercosur 35/2020 y otorgaba un plazo de 36 meses para la adecuación de los productos inscriptos, contados desde abril de 2022.

Según la documentación presentada, el lote 438 (vencimiento 04/27) fue elaborado el 7 de octubre de 2025, es decir, fuera del periodo de adecuación contemplado por la normativa vigente.

Disposición 2194/2026:

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