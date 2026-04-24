Anmat prohibió un producto que usan los bebés y que podés tener en tu casa
De acuerdo con la Anmat los lotes que comenzaron a ser retirados del mercado incluyen propilparabeno, un conservante prohibido en este tipo de productos.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibó este viernes la venta en todo el país de un óleo calcáreo. Así quedó plasmado en la Resolución 2194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
Allí, la Anmat dispuso la prohibición "del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los lotes L438, (Vto 04/27), L552 (vto 6/27) y L162 (vto 11/26) correspondientes al producto rotulado como 'EMULSIÓN LIMPIADORA A BASE DE ÓLEO CALCÁREO, marca PROMARC, FRESH CLUB'".
El organismo ordenó además a laempresa Promarc S.A. "el retiro del mercado de los productos mencionados en el artículo 1°, debiendo presentar ante la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud la documentación respaldatoria de dicha diligencia".
La investigación se inició a partir de tareas de monitoreo y un reporte de evento adverso vinculado al uso del producto en una beba de dos meses y medio, que presentó irritación en la piel. A partir de ese caso, la Anmat requirió información a la empresa fabricante y comprobó que los lotes incluían propilparabeno, un conservante restringido cuyo uso no está permitido en este tipo de productos.
Según la documentación presentada, uno de los lotes había sido elaborado fuera del plazo de adecuación establecido por la normativa vigente, lo que derivó en la decisión de retirarlo del mercado. La medida apunta a garantizar estándares de seguridad y minimizar riesgos para los usuarios, en especial en productos de uso sensible.
La restricción se encuentra establecida en la Disposición 2709/2022 de Abnmat, que internaliza la Resolución Mercosur 35/2020 y otorgaba un plazo de 36 meses para la adecuación de los productos inscriptos, contados desde abril de 2022.
Según la documentación presentada, el lote 438 (vencimiento 04/27) fue elaborado el 7 de octubre de 2025, es decir, fuera del periodo de adecuación contemplado por la normativa vigente.
Disposición 2194/2026:
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