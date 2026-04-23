Cuáles son los beneficios de caminar 20 minutos al día: los detalles

Este tipo de ejercicios puede realizarse de manera autónoma, siempre que se hagan con cuidado. En adultos mayores de 55 años, forman parte de una rutina orientada a conservar la movilidad y el buen funcionamiento del cuerpo.

Rutinas recomendadas para mayores de 55 años

El envejecimiento activo se basa en mantener el cuerpo en movimiento, seguir aprendiendo y sostener la vida social. Además, la idea es conservar una buena calidad de vida a través de hábitos que incluyan actividad física.

Dentro de este enfoque se recomienda incorporar acciones simples como caminar diariamente, subir por escaleras en lugar del ascensor, hacer estiramientos y practicar ejercicios de equilibrio. Estas prácticas suman movimiento a la rutina y sostienen la actividad física en personas mayores de 55 años.