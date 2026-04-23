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Cuáles son los beneficios de caminar 20 minutos al día: los detalles

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Este tipo de ejercicio es recomendado para adultos mayores de 55 años, ya que mejora la salud cardiovascular y fortalece los músculos.

La OMS recomienda que los adultos mayores hagan entre 150 y 300 minutos de actividad física por semana. 

La OMS recomienda que los adultos mayores hagan entre 150 y 300 minutos de actividad física por semana. 

A partir de los 55 años, mantener una rutina de actividad física periódica se vuelve clave para conservar la salud, prevenir enfermedades crónicas y sostener una buena calidad de vida. En esta etapa, la mayoría de los ejercicios son vitales y se encargan de fortalecer los músculos y preservar la movilidad.

En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos mayores realicen entre 150 y 300 minutos de actividad física por semana, lo que equivale a aproximadamente 30 minutos diarios. Además, se deben complementar con ejercicios de fuerza y una alimentación balanceada y equilibrada.

Cuáles son los beneficios de caminar 20 minutos al día

Caminar unos 20 minutos al día es una de las actividades más recomendadas para cuidar la salud del corazón y mantener la movilidad. Es un ejercicio simple que puede realizarse en diferentes lugares y en cualquier momento del día, ayudando también a mejorar la circulación y a reducir los efectos del sedentarismo.

Cuáles son los beneficios de los estiramientos suaves

Los estiramientos suaves ayudan a activar las articulaciones y a preparar el cuerpo para la actividad física. Incorporarlos al comienzo o al final del día permite mantener la flexibilidad, reducir la tensión muscular y mejorar el control de los movimientos.

Caminar
Los especialistas aconsejan caminar 20 minutos al día para cuidar la salud del corazón y mantener la movilidad.

Los especialistas aconsejan caminar 20 minutos al día para cuidar la salud del corazón y mantener la movilidad.

Este tipo de ejercicios puede realizarse de manera autónoma, siempre que se hagan con cuidado. En adultos mayores de 55 años, forman parte de una rutina orientada a conservar la movilidad y el buen funcionamiento del cuerpo.

Rutinas recomendadas para mayores de 55 años

El envejecimiento activo se basa en mantener el cuerpo en movimiento, seguir aprendiendo y sostener la vida social. Además, la idea es conservar una buena calidad de vida a través de hábitos que incluyan actividad física.

Dentro de este enfoque se recomienda incorporar acciones simples como caminar diariamente, subir por escaleras en lugar del ascensor, hacer estiramientos y practicar ejercicios de equilibrio. Estas prácticas suman movimiento a la rutina y sostienen la actividad física en personas mayores de 55 años.

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