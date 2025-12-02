Cuáles son los signos que son mejores amantes que parejas
Las tendencias astrales y tecnológicas indicaron cuáles son las personas más propensas al amor pasajero por sobre las relaciones estables.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el cierre y arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias tecnológicas, se pudo determinar cuáles son los signos del zodíaco que son mejores amantes que parejas.
Existen 12 signos del zodíaco, y cada uno cuenta con una personalidad completamente distinta, pero la inteligencia artificial encontró los que tienen más piel a la hora de ser amantes por sobre una relación estable.
Los tres signos del zodíaco que son mejores amantes que parejas
- Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Intenso, magnético y profundamente emocional. Escorpio es el amante por excelencia del zodiaco: misterioso, atrevido y con una conexión sexual poderosa. Vive el deseo al máximo y crea lazos difíciles de romper, pero su entrega total muchas veces no incluye estabilidad o compromiso.
- Aries (21 de marzo - 19 de abril): Apasionado, impulsivo y directo. Aries no se anda con rodeos cuando se trata de atracción. Su energía arrolladora, su audacia y su deseo de conquistar lo convierten en un amante fogoso e inolvidable. Sin embargo, su necesidad de libertad y su impaciencia pueden hacerlo huir cuando las emociones se vuelven profundas.
- Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Divertido, curioso y con una chispa difícil de ignorar. Géminis es ese amante que te hace reír, te sorprende y te mantiene despierto mental y físicamente. Es seductor por naturaleza, pero a veces se involucra sin querer comprometerse realmente, lo que lo convierte en un compañero perfecto… mientras dure la aventura.
