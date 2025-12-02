Brasil 2026: el pueblo con impresionantes acantilados, aguas cristalinas, santuarios ecológicos y mucha vida nocturna

Cómo llegar a "Pipa"

La manera más sencilla de llegar es volando hasta Natal, cuya terminal aérea internacional recibe vuelos desde distintas ciudades de Brasil y conexiones desde Argentina. Desde el aeropuerto, el traslado hasta Pipa tarda entre una hora y media y dos horas, dependiendo del servicio elegido: transfers privados, transporte compartido o alquiler de auto.

Otra opción es volar a João Pessoa, en el estado de Paraíba. Desde allí, el viaje hasta Pipa lleva aproximadamente dos horas y media por rutas costeras en buen estado.

Una vez en la zona, moverse es sencillo. Las camionetas locales, taxis y motos permiten recorrer las playas cercanas, mientras que quienes alquilan auto pueden explorar la región a su propio ritmo.