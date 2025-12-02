Brasil 2026: el pueblo con impresionantes acantilados, aguas cristalinas, santuarios ecológicos y mucha vida nocturna
En el noreste brasileño, el pequeño Pipa suma cada vez más argentinos que eligen mudarse y armar su vida en este rincón paradisíaco.
En el nordeste de Brasil, Pipa se volvió un destino de turismo top para argentinos por su combinación de naturaleza intensa y clima relajado. Sus playas claras, acantilados, reservas ecológicas y vida nocturna constante se suman a un ambiente cálido todo el año y una vibra bohemia ideal para escapadas o estadías largas.
Qué se puede hacer en "Pipa"
Pipa tiene actividades para todos los gustos y edades. Sus playas, consideradas entre las más lindas del país, ofrecen aguas tranquilas para nadar y sectores con olas para quienes practican surf. Entre las más conocidas están Praia do Amor, con su mirador natural perfecto para fotos; Baía dos Golfinhos, donde se pueden ver delfines a metros de la costa; y Praia do Madeiro, ideal para pasar el día bajo la sombra de la vegetación nativa.
Los santuarios ecológicos son otro de los grandes atractivos. El Santuario Ecológico de Pipa ofrece senderos señalizados entre la selva, miradores con vistas panorámicas a los acantilados y la posibilidad de observar aves, monos y otras especies locales. También se pueden realizar excursiones en buggy por las dunas, caminatas por la costa, paseos en kayaks y salidas en barco para recorrer la región desde el mar.
Cuando cae el sol, el pueblo se llena de vida: bares, restaurantes, música en vivo y fiestas que arrancan tarde y terminan a la madrugada convierten a Pipa en uno de los puntos más movidos del litoral nordestino.
Dónde queda "Pipa"
Pipa forma parte del municipio de Tibau do Sul, en el estado de Rio Grande do Norte, al noreste de Brasil. Se ubica sobre la llamada Costa das Dunas, un corredor turístico conocido por sus playas extensas, acantilados formados por la erosión y reservas naturales que protegen la fauna marina.
Cómo llegar a "Pipa"
La manera más sencilla de llegar es volando hasta Natal, cuya terminal aérea internacional recibe vuelos desde distintas ciudades de Brasil y conexiones desde Argentina. Desde el aeropuerto, el traslado hasta Pipa tarda entre una hora y media y dos horas, dependiendo del servicio elegido: transfers privados, transporte compartido o alquiler de auto.
Otra opción es volar a João Pessoa, en el estado de Paraíba. Desde allí, el viaje hasta Pipa lleva aproximadamente dos horas y media por rutas costeras en buen estado.
Una vez en la zona, moverse es sencillo. Las camionetas locales, taxis y motos permiten recorrer las playas cercanas, mientras que quienes alquilan auto pueden explorar la región a su propio ritmo.
