Cuenta DNI en marzo: el listado completo de descuentos en supermercados para cuidar el bolsillo
La billetera del Banco Provincia renovó sus beneficios. Conocé qué días conviene comprar en Carrefour, Dia% y Chango Más para ahorrar al máximo este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
La billetera digital del Banco Provincia (BAPRO) renovará todas sus ofertas desde el próximo domingo. Con el cambio del mes, la Cuenta DNI comenzará a ofrecer una variedad de descuentos en comercios de barrio, carnicerías, librerías y mercados bonaerenses.
Las autoridades del BAPRO confirmaron que de lunes a sábados se podrán aprovechar beneficios exclusivos en las sucursales de diferentes cadenas, que van desde Dia% y Carrefour hasta Nini y Chango Más, entre otras.
En este caso, los usuarios podrán disfrutar de un 5% de ahorro adicional al beneficio previsto. Los voceros del BAPRO informaron, además, que los detalles de cada beneficio y los locales adheridos a cada propuesta podrá conocerse con precisión a través del sitio web del banco.
Los descuentos en supermercados y cómo acceder
La banca indicó que a lo largo del mes se podrán aprovechar diversas ofertas especiales en sucursales de reconocidas cadenas:
- Dia%: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000, el lunes 2 de marzo; y de $25.000 a partir del 9 de marzo.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí.Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes y Super Sofía.
- Nini: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona.
- Carrefour:10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.
- Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución en el acto.
- Chango Más:20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
- Supermercados Josimar: 15% de descuento los miércoles con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario