Ropa de marca en Coto y Carrefour: cómo comprar H&M, GAP y Old Navy con descuentos de hasta 60%

En la sucursal del Abasto, se puede encontrar distintas prendas con rebajas: 60% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito en toda la línea H&M que vende Coto. La promoción es hasta 30 de abril.

A continuación, algunos de las prendas con los precios aplicados el 60% de descuento:

Coto vende ropa de H&M con 60% de descuento en algunas de sus sucursales

Vestido largo dama: $18.399

Short dama denim: $15.999

Pantalón dama negro: $18.399

Top dama corto blanco: $9.999

Blusa dama short: $15.999

Blusa dama corta estampado: $12.399

Blusa dama pollera: $15.999

De esta manera, Coto busca hacer frente a la retracción del consumo y competir contra otras cadenas, como Carrefour, que recientemente lanzaron en sus tiendas la posibilidad de comprar también distintas marcas importadas.

Carrefour también vende ropa con descuento

La cadena Carrefour dio un paso más en su estrategia comercial en la Argentina al sumar indumentaria de marcas internacionales a sus góndolas. Desde abril, prendas de GAP, Old Navy y Banana Republic comenzaron a comercializarse en 13 sucursales del país.

El cambio no es menor: la empresa busca que los clientes puedan resolver en un mismo lugar tanto la compra de alimentos como la adquisición de ropa.

Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de la compañía, resumió la lógica detrás de la iniciativa: "Sabemos que el consumidor busca calidad y marcas reconocidas, pero también valora la comodidad".

No es la primera incursión de la cadena en este terreno: meses atrás había sumado productos de la marca deportiva Everlast, experiencia que funcionó como punto de partida para este nuevo desembarco enfocado en moda casual.

El lanzamiento inicial abarca 13 sucursales seleccionadas en función de su volumen de clientes y capacidad de exhibición. En la provincia de Buenos Aires, la propuesta llegó a San Isidro; Vicente López; San Fernando; San Martín; Malvinas; Quilmes; La Plata; Tortuguitas y Mar del Plata. En el interior, se implementó en Guaymallén (Mendoza); Concordia (Entre Ríos); Corrientes y Colón (Córdoba).

Detrás de esta apuesta está la estructura global de Gap Inc., que organiza sus marcas con una lógica complementaria. Mientras GAP se enfoca en básicos de uso masivo, Old Navy ofrece alternativas más accesibles y de alto volumen, y Banana Republic apunta a un segmento más sofisticado y de mayor calidad.