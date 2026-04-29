Ropa de marca en Coto y Carrefour: cómo comprar H&M, GAP y Old Navy con descuentos de hasta 60%
Coto ofrece 60% de rebaja en H&M y Carrefour suma marcas internacionales como GAP y Old Navy. Mirá la lista de precios y sucursales para aprovechar la oferta.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto y Carrefour lanzaron ofertas, promociones y cuotas en distintos artículos, entre ellos la indumentaria. De esta manera, es posible encontrar remeras, bermudas, vestidos y shorts con hasta 60% de rebajas y en cuotas, según el modelo y el lugar.
Lo cierto es que desde hace tiempo tanto Coto como Carrefour se convirtieron en grandes jugadores de la industria textil, ya sea con sus marcas propias o importadas.
Coto vende ropa de H&M con 60% de descuento
En las sucursales de Coto donde vende este tipo de indumentaria, el sector de ropa donde están los artículos de H&M luce con carteles que avisan sobre la promoción.
En la sucursal del Abasto, se puede encontrar distintas prendas con rebajas: 60% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito en toda la línea H&M que vende Coto. La promoción es hasta 30 de abril.
A continuación, algunos de las prendas con los precios aplicados el 60% de descuento:
Coto vende ropa de H&M con 60% de descuento en algunas de sus sucursales
- Vestido largo dama: $18.399
- Short dama denim: $15.999
- Pantalón dama negro: $18.399
- Top dama corto blanco: $9.999
- Blusa dama short: $15.999
- Blusa dama corta estampado: $12.399
- Blusa dama pollera: $15.999
De esta manera, Coto busca hacer frente a la retracción del consumo y competir contra otras cadenas, como Carrefour, que recientemente lanzaron en sus tiendas la posibilidad de comprar también distintas marcas importadas.
Carrefour también vende ropa con descuento
La cadena Carrefour dio un paso más en su estrategia comercial en la Argentina al sumar indumentaria de marcas internacionales a sus góndolas. Desde abril, prendas de GAP, Old Navy y Banana Republic comenzaron a comercializarse en 13 sucursales del país.
El cambio no es menor: la empresa busca que los clientes puedan resolver en un mismo lugar tanto la compra de alimentos como la adquisición de ropa.
Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de la compañía, resumió la lógica detrás de la iniciativa: "Sabemos que el consumidor busca calidad y marcas reconocidas, pero también valora la comodidad".
No es la primera incursión de la cadena en este terreno: meses atrás había sumado productos de la marca deportiva Everlast, experiencia que funcionó como punto de partida para este nuevo desembarco enfocado en moda casual.
El lanzamiento inicial abarca 13 sucursales seleccionadas en función de su volumen de clientes y capacidad de exhibición. En la provincia de Buenos Aires, la propuesta llegó a San Isidro; Vicente López; San Fernando; San Martín; Malvinas; Quilmes; La Plata; Tortuguitas y Mar del Plata. En el interior, se implementó en Guaymallén (Mendoza); Concordia (Entre Ríos); Corrientes y Colón (Córdoba).
Detrás de esta apuesta está la estructura global de Gap Inc., que organiza sus marcas con una lógica complementaria. Mientras GAP se enfoca en básicos de uso masivo, Old Navy ofrece alternativas más accesibles y de alto volumen, y Banana Republic apunta a un segmento más sofisticado y de mayor calidad.
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